Messi "tịt ngòi", đứt chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp, Mbappé vững số 1, Bellingham khiến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 nóng rực

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 có bất ngờ sau vòng tứ kết.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đã có bước ngoặt sau loạt trận tứ kết. Lionel Messi lần đầu tiên không thể ghi bàn tại giải đấu, qua đó để Kylian Mbappé vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ chỉ số phụ, trong khi Jude Bellingham cũng tạo nên cú bứt phá đầy ấn tượng để chen chân vào nhóm cạnh tranh.

Ở trận tứ kết đầu tiên, tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết. Mbappé tiếp tục tỏa sáng với một pha lập công, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 8. Ousmane Dembélé là người ghi bàn còn lại, đồng thời nâng thành tích cá nhân lên 5 pha lập công tại giải.

Với bàn thắng này, Mbappé chính thức san bằng số bàn thắng của Messi. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đang tạm thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới nhờ sở hữu nhiều đường kiến tạo hơn đội trưởng tuyển Argentina.

Ảnh: FIFA

Ít giờ sau, Argentina cũng vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ để ghi tên mình vào bán kết. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu đầu tiên Messi không thể nổ súng tại World Cup 2026, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp ghi bàn vô cùng ấn tượng. Trong chiến thắng của Albiceleste, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez và Lautaro Martínez là những người lập công, còn Dan Ndoye ghi bàn duy nhất cho Thụy Sĩ.

Không chỉ Mbappé, Jude Bellingham cũng là cái tên gây chú ý nhất sau vòng tứ kết. Tiền vệ của Real Madrid lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy sau hiệp phụ, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 6.

Thành tích này giúp Bellingham san bằng người đồng đội Harry Kane và vươn lên vị trí thứ tư trong cuộc đua Vua phá lưới. Trong khi đó, Erling Haaland dừng lại ở 7 bàn do Na Uy đã bị loại khỏi giải đấu.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 sau vòng tứ kết: Mbappé (Pháp): 8 bàn Messi (Argentina): 8 bàn Haaland (Na Uy): 7 bàn Jude Bellingham (Anh): 6 bàn Harry Kane (Anh): 6 bàn Ousmane Dembélé (Pháp): 5 bàn

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 sau vòng tứ kết:

Mbappé (Pháp): 8 bàn Messi (Argentina): 8 bàn Haaland (Na Uy): 7 bàn Jude Bellingham (Anh): 6 bàn Harry Kane (Anh): 6 bàn Ousmane Dembélé (Pháp): 5 bàn.

Ở cuộc đua kiến tạo, Michael Olise của tuyển Pháp vẫn dẫn đầu với 5 đường chuyền thành bàn. Martin Ødegaard xếp thứ hai với 4 kiến tạo nhưng không còn cơ hội cải thiện thành tích sau khi Na Uy bị loại. Bruno Guimarães của Brazil và Brahim Díaz của Morocco cũng có cùng số lần kiến tạo nhưng đều đã chia tay giải đấu.

Ngay phía sau là nhóm cầu thủ có 3 kiến tạo, trong đó chỉ còn Mbappé cùng hai tuyển thủ Anh Anthony Gordon và Bukayo Saka vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích khi tiếp tục góp mặt ở bán kết.

Với việc cả Messi, Mbappé, Bellingham và Kane đều đã góp mặt ở vòng bán kết, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường trong những trận đấu cuối cùng.