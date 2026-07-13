Messi háo hức đối đầu tuyển Anh: "Đây là lần đầu tôi đấu với họ, đó là một trận đấu đặc biệt"

Messi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về màn chạm trán lịch sử với đội tuyển Anh tại vòng bán kết World Cup 2026.

Ngay sau khi cùng các đồng đội vượt qua thử thách cam go ở vòng tứ kết tại Kansas City, siêu sao Lionel Messi đã không giấu được sự phấn khích khi hướng về trận đấu kế tiếp. Đối với M10, cuộc đối đầu với Tam Sư không chỉ đơn thuần là một trận bán kết World Cup, mà còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

"Đó là một trận đấu đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với tuyển Anh. Tôi từng thi đấu với tất cả các đội bóng lớn trên thế giới, trừ họ. Đó chắc chắn là một trải nghiệm khác biệt trước một đối thủ có truyền thống tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi được tham gia một trận đấu tầm cỡ này ở vòng bán kết", Messi hào hứng chia sẻ.

Messi hào hức trận đối đầu tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Bên cạnh sự háo hức dành cho đối thủ duyên nợ, thủ quân người Argentina cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tinh thần chiến đấu kiên cường của các đồng đội. Dù đã no nê danh hiệu với chức vô địch Copa América và World Cup, tập thể Argentina vẫn giữ nguyên vẹn khát khao chiến thắng để một lần nữa lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất hành tinh. Anh khẳng định đội hình này không bao giờ ngừng nỗ lực, luôn muốn nhiều hơn và luôn phấn đấu để sánh ngang với những thế lực mạnh nhất.

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chiến thắng là bài toán nan giải về mặt thể lực. Để có mặt ở bán kết, Argentina đã phải trải qua 120 phút vắt kiệt sức trước Thụy Sĩ (thắng 3-1). Đây đã là trận đấu thứ hai liên tiếp nhà đương kim vô địch phải đá hiệp phụ chỉ trong vòng vỏn vẹn 8 ngày.

Messi thẳng thắn thừa nhận: "Toàn đội chắc chắn đang cảm thấy sự mệt mỏi về thể chất. Chúng tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi trong mấy ngày sắp tới, vì cả đội đã phải trải qua rất nhiều thử thách liên tục. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị để ở trong trạng thái tốt nhất có thể và tiếp tục chiến đấu như trước nay vẫn vậy".

Messi cùng các đồng đội nghỉ ngơi tối đa để hướng đến trận bán kế (Ảnh: Getty)

Messi không quên tán dương màn trình diễn của các mũi nhọn trên hàng công, đặc biệt là Julián Álvarez – người đã có siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Messi đánh giá rất cao người đàn em khi cho rằng Álvarez sở hữu khả năng dứt điểm đẳng cấp thế giới, điều đã được chứng minh nhiều lần kể cả trong màu áo Atletico Madrid. Anh bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với kết quả trận đấu, đồng thời chúc mừng bàn thắng ấn định tỷ số của Lautaro Martínez, nhấn mạnh Argentina cần tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa này cho trận chiến sinh tử sắp tới.