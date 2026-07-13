Sinner đổ gục sau màn ngược dòng nghẹt thở hạ Zverev bảo vệ ngôi vương Wimbledon

Jannik Sinner đã đi vào lịch sử quần vợt thế giới khi lội ngược dòng đánh bại Alexander Zverev, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu đơn nam Wimbledon.

Rạng sáng 13/7, trận chung kết trong mơ của Wimbledon đã diễn ra giữa tay vợt số một thế giới Jannik Sinner và nhà đương kim vô địch Roland Garros Alexander Zverev. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, hai tay vợt đã cống hiến một màn so tài đỉnh cao kéo dài tới 3 giờ 46 phút. Sau 4 set đấu căng thẳng, Jannik Sinner đã xuất sắc giành chiến thắng với các tỷ số 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 để bước lên bục vinh quang.

Sinner giành chức vô địch (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này giúp tay vợt 24 tuổi người Italy bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại giải Grand Slam. Đây cũng là danh hiệu lớn thứ 5 trong sự nghiệp của Sinner và là chiếc cúp Grand Slam đầu tiên của anh trong mùa giải. Đồng thời, kết quả này chặn đứng tham vọng của Zverev trong việc trở thành tay vợt tiếp theo hoàn tất cú đúp Roland Garros - Wimbledon trong cùng một năm.

Diễn biến trận đấu

Bước vào trận đấu dưới điều kiện gió lớn, cả hai tay vợt đều thể hiện phong độ giao bóng cực kỳ ấn tượng. Zverev là người có khởi đầu chủ động hơn khi đạt tỷ lệ giao bóng một thành công lên tới 76% và liên tục dồn ép đối thủ bằng những cú đánh uy lực. Sự bền bỉ giúp tay vợt người Đức kéo set một vào loạt tie-break và giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 9-7.

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới đã được Sinner thể hiện đúng lúc. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở loạt tie-break của set hai khi Sinner nâng cao đáng kể chất lượng thi đấu để thắng áp đảo 7-2, cân bằng tỷ số trận đấu. Giải tỏa được áp lực, ngôi sao người Italy hoàn toàn làm chủ thế trận trong hai set tiếp theo. Anh tận dụng tối đa các cơ hội để giành hai break quyết định trong set ba và set bốn. Trong cả trận đấu, Sinner thể hiện sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc khi hóa giải thành công điểm break-point duy nhất phải đối mặt và tung ra tới 58 cú đánh ghi điểm trực tiếp. Sau khi giành điểm quyết định, Sinner đã đổ gục xuống mặt sân cỏ ăn mừng trong sự tán thưởng của hàng vạn khán giả.

Sinner bị bào mòn thể lực sau 4 tiếng thi đấu (Ảnh: Getty)

Sinner đổ gục sau màn ngược dòng nghẹt thở (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong lễ trao cúp, Sinner không giấu nổi sự xúc động: "Cả hai chúng tôi đều đã cống hiến tất cả. Tôi rất hạnh phúc không chỉ vì chiến thắng mà còn vì chất lượng chuyên môn cao của trận đấu này. Không có nơi nào tuyệt vời hơn để chơi quần vợt hơn ở đây, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được đứng trên sân đấu này".

Zverev giành chức Á quân (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Dù thất bại, giải đấu năm nay vẫn đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với cá nhân Alexander Zverev. Trước đó, tay vợt 29 tuổi chưa từng vượt qua vòng bốn Wimbledon sau 9 lần tham dự. Anh cũng là tay vợt nam người Đức đầu tiên góp mặt trong trận chung kết của giải đấu này kể từ thời của huyền thoại Boris Becker vào năm 1995.

Với chức vô địch Wimbledon, Jannik Sinner không chỉ bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ trị giá 3,6 triệu bảng Anh mà còn tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vương trên bảng xếp hạng ATP. Anh nới rộng khoảng cách lên tới 4.970 điểm với chính Alexander Zverev. Chiếc cúp này cũng nối dài chuỗi trận thống trị của Sinner trước đối thủ người Đức với 10 chiến thắng liên tiếp trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.