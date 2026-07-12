Thủ môn Emiliano Martínez cứu thua xuất thần ở trận thắng Thuỵ Sĩ: Người hùng World Cup 2022 đang trở lại lúc Argentina cần anh nhất!

Mắc sai lầm nhưng vẫn khiến Argentina yên tâm, Dibu Martínez được kỳ vọng tìm lại phiên bản người hùng World Cup 2022.

Argentina đã giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết diễn ra vào sáng 12/7 (giờ Việt Nam), qua đó ghi tên vào bán kết World Cup 2026. Và bên cạnh những khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi hay Julián Álvarez, Emiliano Martínez cũng mang đến tín hiệu tích cực cho nhà đương kim vô địch. Dù mắc một sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Thụy Sĩ, thủ thành 33 tuổi vẫn được đánh giá đã có màn trình diễn tốt nhất kể từ đầu giải, đồng thời tự tin hướng tới cuộc đại chiến với tuyển Anh.

Đây không phải trận đấu hoàn hảo của Emiliano Martínez. Ở tình huống Dan Ndoye ghi bàn gỡ hòa, cú sút của tiền đạo Thụy Sĩ lọt qua giữa hai chân khiến thủ môn Argentina không thể cản phá. Chính Martínez cũng hiểu rằng đó là pha bóng anh có thể xử lý tốt hơn.

Tuy nhiên, sai lầm ấy không làm lu mờ những gì thủ môn thuộc biên chế Aston Villa thể hiện trong suốt 120 phút. Ngay từ hiệp một, Emiliano Martínez đã có pha băng ra dũng mãnh để chặn đứng cơ hội đối mặt của Breel Embolo sau khi tiền đạo Thụy Sĩ vượt qua Lisandro Martínez. Sang hiệp hai, khi Argentina chịu sức ép lớn, anh tiếp tục từ chối cú đánh đầu nguy hiểm của Embolo rồi ôm gọn cú sút xa đầy uy lực của Granit Xhaka mà không để bóng bật ra.

Ngay sau pha cứu thua trước Xhaka, Emiliano Martínez còn tạo nên một hình ảnh quen thuộc. Anh giơ cao hai tay hướng về khán đài, liên tục kêu gọi người hâm mộ Argentina cổ vũ cuồng nhiệt hơn. Bầu không khí trên sân lập tức bùng nổ, gợi nhớ đến hình ảnh thủ môn này tại World Cup 2022, khi anh luôn biết cách truyền lửa cho các đồng đội và khán giả trong những thời khắc khó khăn.

Ảnh: EFE

Ít ai biết rằng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Emiliano Martínez từng đứng trước nguy cơ lỡ giải vì bị gãy ngón áp út bàn tay sau trận chung kết Europa League. Các bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa phải nói lời chia tay World Cup.

Thay vì lên bàn mổ, thủ môn 33 tuổi quyết định điều trị bảo tồn, chấp nhận tập riêng trong nhiều tuần và thi đấu với chiếc nẹp bảo vệ bàn tay. Theo thời gian, anh dần lấy lại cảm giác bóng và trước Thụy Sĩ, người hâm mộ mới thực sự thấy một Emiliano Martínez gần với phiên bản đỉnh cao từng tỏa sáng tại Qatar.

Sau trận đấu, thủ thành sinh năm 1992 cũng chia sẻ về màn trình diễn của mình. Anh nhắc lại phát biểu từng gây chú ý sau chiến thắng trước Ai Cập, khi thừa nhận bản thân cảm thấy chưa giúp được đồng đội nhiều như kỳ vọng. "Tôi là thủ môn và tất nhiên luôn muốn cứu thua nhiều hơn là phải vào lưới nhặt bóng".

Martínez cho rằng những chia sẻ trước đó đã bị truyền thông diễn giải quá mức. Anh khẳng định giá trị của mình không chỉ nằm ở những pha cứu thua. "Tôi giúp đội không chỉ bằng các pha cản phá. Tôi còn hỗ trợ khi triển khai bóng bằng chân, xử lý những đường bóng dài. Hôm nay tôi đã có một trận đấu rất tốt, cảm thấy rất thoải mái, nhưng tôi vẫn muốn chơi tốt hơn nữa ở bán kết".

Ảnh: EFE

Phía trước Emiliano Martínez là cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa với tuyển Anh. Thủ môn người Argentina chuyển đến London từ năm 17 tuổi để gia nhập Arsenal, trước khi lần lượt khoác áo Oxford United, Sheffield Wednesday, Wolverhampton, Reading và trở thành biểu tượng trong khung gỗ Aston Villa.

Bởi vậy, bán kết World Cup 2026 sẽ là màn tái ngộ đặc biệt với đất nước đã gắn bó cùng anh hơn 16 năm. "Sự tôn trọng luôn hiện hữu. Các con tôi đều sinh ra ở Anh và tôi đã sống ở đó suốt 16 năm. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, điều duy nhất tôi nghĩ đến là tận hưởng nó và cố gắng giành chiến thắng như mọi trận đấu khác".

Cuộc thư hùng giữa Argentina và Anh vốn đã mang nhiều duyên nợ trong lịch sử World Cup. Với Emiliano Martínez, đây còn là màn chạm trán với rất nhiều đồng đội và đối thủ quen thuộc tại Premier League.

Nếu Argentina muốn tiến thêm một bước tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch, họ sẽ cần một Emiliano Martínez ở phong độ cao nhất. Và những gì thủ thành 33 tuổi thể hiện trước Thụy Sĩ cho thấy, sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương và những hoài nghi, người hùng của World Cup 2022 đang trở lại đúng vào thời điểm đội tuyển cần anh nhất.