Lý Hoàng Nam xuất sắc giành cú đúp vô địch tại AOPC 2026

Giải pickleball Open AOPC 2026 đã khép lại với những màn tranh tài đỉnh cao. Tay vợt Lý Hoàng Nam tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất sắc giành 2 chức vô địch ở 2 nội dung khác nhau.

Giải pickleball Open AOPC 2026 đã khép lại với những màn tranh tài đỉnh cao. Tay vợt Lý Hoàng Nam trở thành ngôi sao sáng nhất giải đấu khi xuất sắc góp mặt ở cả 3 trận chung kết và mang về cú đúp vô địch cùng một danh hiệu Á quân.

Ở nội dung Đơn nam Open, Lý Hoàng Nam đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đối thủ duyên nợ Phúc Huỳnh. Từng để thua Phúc Huỳnh tại giải Ultra Asia Open trước đó, Hoàng Nam bước vào trận chung kết với quyết tâm rất cao. Trải qua 3 set đấu căng thẳng, bản lĩnh của Hoàng Nam đã lên tiếng đúng lúc để giúp anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1, chính thức trở thành Tân vương Đơn nam của giải đấu.

Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam (Ảnh: Kamito)

Ở nội dung Đôi nam Open cùng người đồng đội Nick Khamphi. Dù đã có một hành trình ấn tượng từ các vòng ngoài, bộ đôi Nam – Nick đã không thể tạo nên bất ngờ trước cặp đối thủ Quang Dương và Harsh Mehta đang có phong độ quá xuất sắc. Cặp đôi Quang Dương – Harsh Mehta chơi áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (11-4, 11-6) để bước lên ngôi vô địch.

Dù thi đấu với mật độ dày đặc, Lý Hoàng Nam tiếp tục bước vào trận chung kết thứ 3 ở nội dung đôi nam nữ. Niềm vui tiếp tục nhân đôi cho Hoàng Nam ở nội dung Đôi nam nữ Open khi anh đứng cặp cùng tay vợt Roos Van Reek. Trong trận chung kết, cặp đôi Hoàng Nam – Roos Van Reek đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước bộ đôi Phúc Huỳnh và Vivian Glozman.

Với sự phối hợp ăn ý và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng, Hoàng Nam và Roos Van Reek nhanh chóng giành chiến thắng 11-7 ở ván đầu tiên. Sang ván hai, dù bị đối thủ dẫn trước ở những phút đầu, cả hai vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh, lật ngược thế cờ để thắng 11-8, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch.