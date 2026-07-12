Như một thói quen: Argentina cứ thắng là bị "gắn mác" được trọng tài thiên vị, loạt cầu thủ Thuỵ Sĩ giận dữ lên tiếng

Liên tiếp những tranh cãi liên quan đến trọng tài trong trận đấu của ĐT Argentina.

Sáng 12/7 (giờ Việt Nam), Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết World Cup 2026, nhưng trận đấu khép lại trong bầu không khí đầy tranh cãi. Sau những phản ứng dữ dội từ phía Ai Cập ở vòng 1/8, đội tuyển Thụy Sĩ tiếp tục trở thành cái tên mới nhất lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng một số quyết định đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

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Tâm điểm của mọi tranh cãi là tình huống Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ ở phút 72. Khi tỷ số đang là 1-1, Embolo va chạm với Leandro Paredes. Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng với tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại màn hình, ông xác định Embolo đã cố tình ngã thay vì bị phạm lỗi.

Theo quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 về việc sửa lỗi nhận diện cầu thủ, trọng tài hủy thẻ của Paredes và chuyển sang cảnh cáo Embolo. Do trước đó đã nhận một thẻ vàng, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải phải rời sân theo điều luật mới này.

Quyết định trên khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Thụy Sĩ phản ứng dữ dội. Trung vệ Manuel Akanji cho rằng đội nhà phải thi đấu trong một trận đấu quá bất lợi. "Khi trọng tài chống lại bạn thì mọi chuyện trở nên rất khó khăn. Mọi tình huống nhỏ đều chống lại chúng tôi. Những pha ăn vạ hay phạm lỗi của cầu thủ Argentina đều không bị xử lý. Tôi hiếm khi nói về trọng tài, nhưng chưa bao giờ trải qua một trận đấu thiên lệch như hôm nay".

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Cầu thủ đang khoác áo Inter Milan cũng khẳng định nếu Thụy Sĩ vẫn đủ 11 người trên sân, đội bóng của anh hoàn toàn có cơ hội đánh bại nhà đương kim vô địch. Tiền vệ Remo Freuler tiếp tục đặt dấu hỏi về vai trò của VAR. "Chúng tôi đã chơi rất hay cho đến chiếc thẻ đỏ. Tôi vẫn không hiểu vì sao VAR có thể can thiệp vào tình huống đó. FIFA cần phải giải thích".

HLV Murat Yakin cũng xem đây là bước ngoặt khiến Thụy Sĩ phải trả giá. "Sau bàn gỡ hòa, chúng tôi là đội nắm thế chủ động. Nhưng tất cả đã thay đổi vì quyết định đó. Tôi không thể hiểu nổi cách trọng tài xử lý tình huống này".

Trong khi đó, đội trưởng Granit Xhaka bày tỏ sự thất vọng với quy định mới. "Luật là luật và chúng tôi không thể thay đổi. Nhưng với những quyết định như thế này, họ đang giết chết bóng đá".

Những phản ứng từ phía Thụy Sĩ tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về công tác trọng tài tại World Cup 2026. Trước đó, sau trận thua Argentina ở vòng 1/8, phía Ai Cập cũng từng yêu cầu FIFA điều tra khi cho rằng đội bóng của họ phải chịu nhiều quyết định bất lợi.

Các cầu thủ Ai Cập cũng từng tố trọng tài thiên vị Argentina (Ảnh: getty)

Đáp lại, Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina khẳng định không ai có thể nghi ngờ tính liêm chính của các trọng tài và cho rằng những cáo buộc thiếu căn cứ không có chỗ đứng trong bóng đá.

Bất chấp những tranh cãi, Argentina vẫn tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm hai bàn trong hiệp phụ nhờ công của Julián Álvarez và Lautaro Martínez, qua đó thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền vào bán kết gặp tuyển Anh.

Về phía Embolo, đây là cái kết đầy tiếc nuối cho một kỳ World Cup đáng nhớ. Tiền đạo của Thụy Sĩ bật khóc khi rời sân sau chiếc thẻ đỏ, khép lại hành trình tại giải đấu bằng một trong những tình huống gây tranh cãi nhất World Cup 2026.