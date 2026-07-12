Vì sao Messi "tơi tả", rách cả mí mắt?

Messi đã khiến người hâm mộ Argentina một phen thót tim khi xuất hiện với gương mặt dính máu ở vùng mắt phải trận Argentina thắng 3-1 Thuỵ Sĩ.

Trong trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra tại Kansas City (Mỹ), siêu sao Lionel Messi đã khiến người hâm mộ Argentina một phen thót tim khi xuất hiện với gương mặt dính máu ở vùng mắt phải. Sự cố xảy ra trong hiệp hai của trận đấu đầy căng thẳng giữa nhà đương kim vô địch và đội tuyển Thụy Sĩ.

Chấn thương của Messi xuất phát từ pha tranh chấp quyết liệt với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - đội trưởng Granit Xhaka của Thụy Sĩ. Trong tình huống cùng lao vào bóng, khuỷu tay của Xhaka đã vô tình va quệt mạnh vào vùng mặt của thủ quân Argentina. Cú tác động khiến Messi bị rách một vết nhỏ ở mí mắt phải. Do vị trí vết cắt nằm sát mắt, máu nhanh chóng chảy tràn xuống vùng mí và khóe mắt, tạo nên hình ảnh thót tim trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả lầm tưởng anh gặp chấn thương nghiêm trọng.

Messi bị chảy máu vùng mắt (Ảnh: CMH)

Nhân viên y tế đã xử lý vết thương cho Messi (Ảnh: CMH)

Vì tình huống diễn ra nhanh và không được góc máy chính quay cận cảnh, trọng tài Joao Pinheiro đã không cho dừng trận đấu ngay lập tức. Trong khoảng thời gian bóng lăn, Messi liên tục phải dùng nước để tự rửa vết thương. Phải đợi đến quãng nghỉ uống nước giữa hiệp hai, đội ngũ y tế của Albiceleste mới có thể tiếp cận để chăm sóc cho anh. Các bác sĩ đã nhanh chóng chườm đá giảm sưng, xử lý vết rách và tiến hành cầm máu ngay bên đường biên.

Nhận định vết cắt chỉ là tổn thương phần mềm và hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị lực của ngôi sao 39 tuổi, ban huấn luyện Argentina quyết định giữ anh lại sân. Dù phần nào bị ảnh hưởng cảm giác bóng sau va chạm, Messi vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Trước khi gặp sự cố, chính anh là người đã có đường kiến tạo sắc bén để Alexis Mac Allister mở tỷ số, chính thức lập kỷ lục là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử World Cup.

Bất chấp việc Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa sau đó và kéo trận đấu vào hiệp phụ, sự kiên cường của Messi cùng các đồng đội đã được đền đáp. Lần lượt Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã tỏa sáng trong hiệp phụ để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1, chính thức đưa Argentina thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Anh.