Thua Argentina, sao Thuỵ Sĩ bức xúc vì tình huống VAR can thiệp dẫn tới thẻ đỏ: FIFA phải giải thích chuyện này cho chúng tôi!

Cầu thủ Thuỵ Sĩ không phục quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài đối với Embolo.

Thụy Sĩ đã không thể tạo nên bất ngờ trước Argentina khi để thua 1-3 sau hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếc nuối vì kết quả, đội bóng châu Âu còn tỏ ra không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp.

Tiền vệ Remo Freuler cho rằng đội nhà đã chiến đấu hết mình và xứng đáng nhận được lời giải thích từ FIFA về quyết định khiến cục diện trận đấu thay đổi. "Tôi rất tự hào về đội bóng. Mọi người đều thấy chúng tôi đã cống hiến 100%. Chúng tôi chiến đấu vì Thụy Sĩ. Tôi không hiểu tại sao VAR lại đưa ra quyết định như vậy. FIFA phải giải thích điều đó cho chúng tôi", Freuler chia sẻ sau trận.

Chiếc thẻ đỏ của Embolo đến từ một quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026. Theo luật này, VAR được phép can thiệp trong trường hợp trọng tài xác định sai cầu thủ phải nhận thẻ vàng.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Tình huống xảy ra sau pha tranh chấp giữa Leandro Paredes và Breel Embolo ở khu vực giữa sân. Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng với Paredes. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại băng hình, ông xác định Embolo mới là người có hành vi đáng bị cảnh cáo.

Do trước đó tiền đạo Thụy Sĩ đã nhận một thẻ vàng, chiếc thẻ thứ hai đồng nghĩa với việc anh bị truất quyền thi đấu, khiến đội bóng áo đỏ phải chơi thiếu người ở thời điểm quyết định.

Trước khi mất người, Thụy Sĩ đã gây rất nhiều khó khăn cho Argentina. Alexis Mac Allister mở tỷ số cho Albiceleste trong hiệp một, nhưng Dan Ndoye đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa ở hiệp hai.

Việc chỉ còn 10 người trên sân khiến Thụy Sĩ không thể đứng vững trong hiệp phụ. Julián Álvarez và Lautaro Martínez lần lượt ghi bàn, giúp Argentina khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.