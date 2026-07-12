Hy hữu: Ăn vạ từ giữa sân, cầu thủ Thụy Sỹ bị VAR bóc mẽ, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân

Tấm thẻ vàng thứ hai tương đương với thẻ đỏ khiến Embolo (Thuỵ Sĩ) phải rời sân trong nước mắt.

Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ đã xảy ra ở hiệp hai, khi Breel Embolo bất ngờ phải nhận thẻ vàng thứ hai (tương đương với thẻ đỏ) sau khi VAR vào cuộc.

Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro cho rằng Leandro Paredes đã phạm lỗi khi đưa chân cản khiến Embolo ngã xuống. Tiền vệ Argentina lập tức phải nhận thẻ vàng, trong khi các cầu thủ Thụy Sĩ yêu cầu một án phạt nặng hơn.

Tuy nhiên, tổ VAR nhanh chóng đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi theo dõi băng hình bên ngoài sân, Joao Pinheiro xác định Embolo đã có hành vi ăn vạ và cố tình phản ứng quá mức nhằm đánh lừa trọng tài để đối phương phải nhận thẻ.

Quyết định lập tức được thay đổi. Thẻ vàng dành cho Paredes bị hủy bỏ, trong khi Embolo mới là người phải nhận án phạt. Do trước đó đã có một thẻ vàng, tiền đạo Thụy Sĩ nhận thêm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ và buộc phải rời sân.

Ngay sau khi trọng tài rút thẻ đỏ, Embolo ôm mặt khóc nức nở ngay trên sân. Chân sút của Thụy Sĩ tỏ ra vô cùng thất vọng và gần như không tin vào quyết định của tổ trọng tài trước khi lặng lẽ rời sân trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Chiếc thẻ đỏ khiến Thụy Sĩ rơi vào thế bất lợi trong bối cảnh trận đấu vẫn đang diễn ra đầy căng thẳng với Argentina. Đây cũng là một trong những quyết định gây nhiều tranh luận nhất từ đầu vòng tứ kết World Cup 2026, đồng thời cho thấy VAR tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống cố tình đánh lừa trọng tài.

Ảnh: getty.