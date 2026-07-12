Hai “khứa” này hài: Bellingham và Haaland đối đầu căng thẳng nhưng vẫn “skinship” cả trận ở World Cup

Tình bạn Haaland - Bellingham vượt qua sự nghiệt ngã của World Cup.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại Miami đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn, khi đội tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy sau 120 phút đua thể lực và chiến thuật cân não.

Trận đấu này không chỉ là tấm vé đưa Tam Sư vào bán kết, mà còn là sân khấu tôn vinh Jude Bellingham – người hùng lập cú đúp gieo sầu cho đội bóng Bắc Âu.

Bên cạnh những diễn biến trận đấu, khoảnh khắc của Belingham và Haaland gây sốt toàn cầu khi liên tục "skinship" đầy ngọt ngào.

Dù trận đấu diễn ra căng thẳn, hình ảnh Erling Haaland tiến đến ôm lấy, xoa đầu Bellingham nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Trong trận đấu trong những tình huống kèm chặt và theo sát nhau, Belingham và Haaland cũng có khoảnh khắc trêu đùa nhau.

Haaland và Bellingham ôm nhau thân thiết trước trận đấu





Khoảnh khắc cực tình cảm của hai ngôi sao

Haaland với ánh mắt cực "đáng gờm" dành cho bạn thân

Haaland liên tục xoa đầu, ôm cổ Bellingham

Haaland với khoảnh khắc ôm Bellingham cực đáng yêu



Trong những khoảnh khắc tranh chấp, cặp đôi cũng kèm chặt nhau

Bellingham với cú đúp vào lưới Na Uy giúp Anh giành chiến thắng 2-1

Đáng chú ý, kết thúc trận đấu dù vừa trải qua một thất bại cay đắng khi hành trình kỳ diệu tại World Cup phải dừng lại, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City vẫn dành trọn sự trân trọng và tình cảm cho người đàn em Belingham.

Haaland ôm chúc mừng Bellingham sau trận đấu





Tình bạn đặc biệt này vốn được ươm mầm từ năm 2020 tại nước Đức, khi cả hai còn khoác áo Borussia Dortmund. Haaland khi đó là trung phong chủ lực, còn Bellingham cập bến Signal Iduna Park khi mới chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi. Suốt hai mùa giải sát cánh, họ không chỉ là cặp bài trùng "hủy diệt" trên sân cỏ mà còn là những người bạn tri kỷ ngoài đời thực. Người hâm mộ thời điểm đó từng không ít lần thích thú trước những màn "skinship" tinh nghịch của cả hai, như lần Bellingham vô tư vào "hôn trộm" Haaland ngay giữa một buổi họp báo sau trận.

Sau khi chia tay Dortmund để đầu quân cho các thế lực đối địch hàng đầu tại Champions League là Manchester City và Real Madrid, sự nghiệp của đôi bạn thân đều thăng tiến vượt bậc để vươn tầm thành những "gã khổng lồ" của bóng đá thế giới. Dù vậy, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thay đổi. Bellingham từng dành những lời có cánh cho người bạn cũ: "Haaland còn là một con người tuyệt vời hơn cả một tiền đạo xuất sắc".

Thất bại tại tứ kết World Cup 2026 là một nốt trầm tiếc nuối cho Haaland, nhưng chiến thắng của Bellingham lại là niềm tự hào của người hâm mộ xứ sở sương mù. Trên sân bóng, họ là những chiến binh chiến đấu ngoan cường vì màu cờ sắc áo, nhưng khi hạ màn, họ lại trở về là những người anh em tri kỷ. Khoảnh khắc "skinship" đầy cảm xúc tại Miami chính là minh chứng đẹp đẽ nhất, trong thế giới bóng đá đỉnh cao đầy khốc liệt, tình bạn chân thành vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc.