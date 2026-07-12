Bellingham lập siêu kỷ lục "vô tiền khoáng hậu", đi vào lịch sử bóng đá Anh tại World Cup 2026

Giúp Anh hạ gục Na Uy 2-1, Bellingham đi vào lịch sử Tam Sư với chiến tích chưa từng có.

Trận tứ kết nghẹt thở giữa đội tuyển Anh 2-1à Na Uy sáng 12/7 tại World Cup 2026 không chỉ ghi dấu tấm vé bước vào bán kết của "Tam Sư", mà còn trở thành sân khấu tôn vinh một cột mốc vô tiền khoáng hậu của tiền vệ tài năng Jude Bellingham với cú đúp vào lưới Na Uy.

Với màn trình diễn chói sáng, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã chính thức ghi danh vào lịch sử bóng đá xứ sở sương mù bằng những kỷ lục vô cùng ấn tượng.

Bellingham với cú đúp vào lưới Na Uy (Ảnh: Getty)

Tiền vệ đầu tiên ghi 6 bàn ở World Cup

Cú đúp của Bellingham trong trận này nâng tổng số pha lập công của anh tại VCK World Cup 2026 lên con số 6. Thành tích săn bàn đáng nể này giúp ngôi sao 23 tuổi thiết lập một siêu kỷ lục: Trở thành tiền vệ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh ghi được từ 6 bàn thắng trở lên tại một kỳ World Cup. Xét trên bình diện giải đấu năm nay, anh cũng đang là tiền vệ có hiệu suất làm bàn đáng nể nhất, trực tiếp cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Đáng chú ý, hiệu suất của Bellingham càng trở nên giá trị khi toàn bộ các bàn thắng của anh đều đến từ các tình huống bóng mở. Chiến tích này giúp anh cân bằng kỷ lục độc nhất vô nhị của huyền thoại Gary Lineker về số bàn thắng không đến từ chấm phạt đền cho đội tuyển Anh tại một giải đấu lớn (World Cup/EURO).

Bellingham đã có 6 bàn ở World Cup (Ảnh: Getty)

Xô đổ loạt kỷ lục của huyền thoại Anh

Trước khi lập nên kỳ tích tại vòng tứ kết, Jude Bellingham cũng đã liên tục xô đổ các cột mốc lịch sử ở giai đoạn vòng bảng. Anh đã chính thức vượt qua người đàn anh Wayne Rooney để trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh ở tuổi 22 và 359 ngày. Đồng thời, sao Real cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Âu trẻ nhất từng góp mặt ở 4 giải đấu lớn liên tiếp bao gồm EURO 2020, World Cup 2022, EURO 2024 và World Cup 2026.

Với phong độ thăng hoa cùng sự trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh, Jude Bellingham đang chứng minh mình không chỉ là nhạc trưởng trong lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của "Tam Sư" trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới năm nay.