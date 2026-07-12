Bạn gái thanh mai trúc mã của Haaland lên đồ nóng bỏng chiếm trọn "spotlight" khi cổ vũ Na Uy đấu tuyển Anh

Bạn gái đến cổ vũ Haaland trong trận tứ kết giữa Na Uy và Anh sáng 12/7.

Bầu không khí trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh không chỉ nóng lên bởi những toan tính chiến thuật trên sân cỏ, mà còn bởi sự xuất hiện đầy ấn tượng của Isabel Haugseng Johansen – bạn gái của siêu tiền đạo Erling Haaland. Ngay trước giờ bóng lăn, nàng mẫu 22 tuổi đã khiến cộng đồng mạng chao đảo khi diện chiếc váy cách điệu lấy cảm hứng từ màu cờ sắc áo của đội tuyển Na Uy, với điểm nhấn là tên của chân sút thuộc biên chế Manchester City được in trang trọng phía sau lưng.

Isabel lên đồ nóng bỏng đi cổ vũ Haaland (Ảnh: IG)

Isabel khoe nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: IG)

Loạt ảnh check-in bên ngoài và phía trong khán đài SVĐ Miami được Isabel chia sẻ trên trang Instagram cá nhân có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi đã nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ hậu phương như tiếp thêm sức mạnh cho Haaland cùng các đồng đội trong cuộc đối đầu sinh tử nhằm tranh tấm vé vào vòng tứ kết với Tam Sư.

Haaland thi đấu năng nổ dưới sân với tuyển Anh (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, câu chuyện tình yêu bền chặt của Haaland và Isabel cũng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Cặp đôi vốn là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên tại thị trấn nhỏ Bryne (Na Uy) và từng tham gia tập luyện tại CLB bóng đá địa phương Bryne FK. Mối lương duyên của họ chính thức đơm hoa kết trái vào năm 2021 khi Haaland chuyển sang thi đấu cho Borussia Dortmund tại Đức. Đến tháng 12 năm 2024, tổ ấm nhỏ của cặp đôi đã chào đón thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh.

Isabel đã đồng hành cùng Haaland suốt World Cup vừa qua (Ảnh: IG)

Cặp đôi có chuyện tình bền chặt (Ảnh: IG)

Chia sẻ với tạp chí KK của Na Uy về cuộc sống áp lực bên cạnh một ngôi sao bóng đá toàn cầu, bà mẹ một con cho biết: "Tôi luôn muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng đồng thời cũng muốn khán giả có cơ hội hiểu hơn về con người thật của tôi. Thử thách lớn nhất chính là việc tự vạch ra ranh giới giữa điều gì là riêng tư và điều gì có thể chia sẻ".Cho đến nay, dù danh tiếng ngày một lớn, Isabel và Haaland vẫn kiên quyết giấu kín tên cũng như diện mạo của con trai trước truyền thông để đảm bảo một tuổi thơ bình yên cho cậu bé.