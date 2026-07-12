4h00 ngày 12/7, Anh đấu Na Uy: Bản lĩnh Harry Kane và Jude Bellingham đối đầu Haaland, ai về nước?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Na Uy lúc 4h00 ngày 12/7.

4h00 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ hướng sự chú ý về sân vận động Hard Rock, nơi diễn ra cuộc thư hùng đỉnh cao tại vòng tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy. Đây không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào bán kết, mà còn là màn so tài thượng đỉnh giữa hai trung phong khét tiếng bậc nhất thế giới hiện tại: Harry Kane và Erling Haaland.

Nhận định trận đấu

Tuyển Anh bước vào trận đấu này với tâm lý vô cùng tự tin sau màn trình diễn thuyết phục trước đồng chủ nhà Mexico ở vòng 1/16. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Thomas Tuchel, "Tam sư" đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua từng trận đấu. Sức mạnh của tuyển Anh thời điểm này không chỉ phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mà nằm ở tính tập thể và chiều sâu đội hình đáng nể. Việc xoay tua và thử nghiệm các cặp cầu thủ chạy cánh của HLV Tuchel dường như đã tìm ra công thức tối ưu. Với những mũi khoan giàu năng lượng như Bukayo Saka, Anthony Gordon phối hợp cùng sự nhạy bén của Jude Bellingham và Harry Kane, tuyển Anh sở hữu thứ vũ khí phản công cực kỳ sắc bén, đủ sức trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, Na Uy đang được xem là "ngựa ô" và là làn gió mới đầy thú vị tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Hành trình của những chiến binh Viking mang đậm dấu ấn chiến thuật và sự tính toán khoa học. Sau những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng, HLV Na Uy từng gây tranh cãi khi cất toàn bộ trụ cột trong trận gặp Pháp để dưỡng sức. Tuy nhiên, quả ngọt đã đến ngay sau đó khi các ngôi sao Bắc Âu trở lại với nguồn năng lượng dồi dào, tạo nên địa chấn trước Brazil và mới đây nhất là chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bờ Biển Ngà tại vòng knock-out nhờ các pha lập công của Nusa và Haaland.

Dù sở hữu hàng công thăng hoa với đầu tàu Erling Haaland cùng sự tiếp bóng thông minh từ Martin Odegaard, Na Uy lại đang đối mặt với một bài toán hóc búa nơi hàng phòng ngự. Thống kê chỉ ra rằng đại diện Bắc Âu đã trải qua 7 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Việc hệ thống phòng ngự thường xuyên lộ ra những khoảng trống chết người sẽ là "mồi ngon" cho các chân sút đẳng cấp bên phía tuyển Anh.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh sẽ thiếu vắng Quansah do án treo giò, cùng Reece James và Jordan Henderson vì chấn thương. Trong khi đó, Na Uy cũng đang lo lắng về trường hợp bị đau nhẹ của David Wolfe. Dẫu vậy, cả hai chiến lược gia chắc chắn sẽ tung ra những quân bài tối ưu nhất cho trận chiến "sinh tử" này.