HLV của Messi phản pháo cáo buộc Argentina được trọng tài chống lưng trước tứ kết World Cup: "Nhiều người không muốn chúng tôi vô địch"

Nhà cầm quân Argentina phủ nhận việc đội bóng được trọng tài thiên vị, đồng thời tiết lộ ông biến những lời chỉ trích thành động lực cho các học trò.

Chỉ một ngày trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, HLV Lionel Scaloni đã dành phần lớn buổi họp báo để trả lời những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài trong hành trình của Argentina tại World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch trở thành tâm điểm sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8. Đặc biệt, tình huống bàn thắng tuyệt đẹp của Mostafa Zico bị VAR từ chối vì xác định có lỗi phạm trước đó đã khiến người hâm mộ Ai Cập phản ứng dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Argentina đang nhận được sự ưu ái từ các trọng tài.

Đối diện những cáo buộc này, Scaloni thẳng thắn bác bỏ. "Từ rất lâu rồi, kể cả World Cup 1986, người ta cũng từng nói Argentina được ưu ái. Bây giờ họ vẫn nói như vậy", chiến lược gia 48 tuổi mở đầu.

Theo Scaloni, những lời chỉ trích xuất hiện đơn giản vì Argentina là đội đương kim vô địch và luôn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. "Có rất nhiều người không muốn Argentina chiến thắng. Điều đó cũng bình thường, giống như sẽ có người không muốn các đội tuyển khác vô địch. Nhưng với chúng tôi thì điều đó càng rõ hơn vì Argentina là nhà vô địch gần nhất".

HLV Scaloni phản pháo cáo buộc Argentina được trọng tài ưu ái

HLV trưởng Argentina tiết lộ ông không hề né tránh những ý kiến trái chiều mà ngược lại còn sử dụng chúng như một cách để truyền thêm động lực cho các cầu thủ. "Những điều đó đều đến tai các cầu thủ. Chúng tôi biến nó thành động lực, để họ bước vào sân với tinh thần quyết tâm hơn".

Scaloni cũng khẳng định công nghệ VAR đã khiến việc một đội bóng được "chống lưng" gần như không còn khả năng xảy ra. "Tôi từng tham gia khóa học về VAR trước World Cup. Tất cả các tình huống đều được giải thích rất rõ. Với VAR, rất khó để nói một đội bóng được ưu ái".

Ông lấy tình huống Lisandro Martínez bị giẫm vào chân làm ví dụ. "Dù va chạm mạnh hay nhẹ thì đó vẫn là một pha phạm lỗi. Không có cách giải thích nào khác. Mạng xã hội ngày nay khiến mọi tranh cãi bị đẩy lên rất lớn, nhưng tôi không cho rằng Argentina đang nhận được bất kỳ sự ưu ái nào".

Messi là người giỏi nhất chừng nào còn khát khao thi đấu (Ảnh: Getty)

Ngoài câu chuyện về trọng tài, Scaloni cũng dành nhiều lời khen cho Lionel Messi - người đang có phong độ chói sáng tại World Cup 2026 với 8 bàn thắng. "Leo luôn thi đấu theo cách quen thuộc. Cả đội hỗ trợ cậu ấy rất tốt và bản thân cậu ấy cũng chuẩn bị thể lực cực kỳ kỹ lưỡng. Khi Messi cảm thấy mình có thể tạo ra nguy hiểm, cậu ấy giống như một cỗ máy".

Nhà cầm quân Argentina cho rằng màn trình diễn hiện tại của Messi không khiến ông bất ngờ. "Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất và sẽ còn là người giỏi nhất chừng nào vẫn còn khát khao thi đấu. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng Messi ở tuổi 23 hay 24 trong màu áo Barcelona còn đáng sợ đến mức nào".

Nói về trận tứ kết với Thụy Sĩ, Scaloni để ngỏ khả năng giữ nguyên đội hình đã lội ngược dòng đánh bại Ai Cập. Ông cũng thừa nhận việc lựa chọn giữa Julián Álvarez và Lautaro Martínez luôn là bài toán khó bởi cả hai đều đang đạt phong độ tốt.

Khép lại buổi họp báo, Scaloni nhấn mạnh Argentina không thể lúc nào cũng chơi hay như tại World Cup 2022 ở Qatar, nhưng toàn đội sẽ luôn cố gắng hướng đến thứ bóng đá tốt nhất. Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào 8h sáng mai 12/7 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ gặp đội thắng trong cặp Na Uy - Anh để tranh vé vào chung kết.