Những bí mật bên trong chuyện tình lãng mạn của Erling Haaland và bạn gái người mẫu

Phía sau "cỗ máy săn bàn" của tuyển Na Uy lại là một chuyện tình giản dị kéo dài nhiều năm với người mẫu Isabel Haugseng Johansen.

Ít ai biết rằng Haaland và Isabel không gặp nhau trong một bữa tiệc của giới thượng lưu hay thông qua người nổi tiếng. Cả hai lớn lên tại thị trấn nhỏ Bryne, phía tây nam Na Uy và đều có chung tình yêu với trái bóng tròn. Khi mới 13 tuổi, Isabel đã chơi ở vị trí tiền đạo cho đội nữ của CLB Bryne FK - cũng chính là nơi Haaland bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên con đường trở thành ngôi sao bóng đá.

Họ quen biết nhau từ thuở nhỏ, nhưng phải nhiều năm sau, khi Haaland chuyển sang Đức khoác áo Borussia Dortmund, mối quan hệ mới bước sang một chương mới. Điều thú vị là người chủ động lại không phải chân sút nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Haaland tiết lộ chính Isabel là người nhắn tin cho anh trước. "Cô ấy là người gửi tin nhắn đầu tiên. Cô ấy từng chơi cho Bryne giống tôi. Chính cô ấy để ý tôi trước, chứ không phải ngược lại", tiền đạo của Manchester City kể với nụ cười đầy tự hào.

Từ một tin nhắn trên mạng xã hội, chuyện tình của họ âm thầm phát triển suốt nhiều năm mà gần như không có bất kỳ scandal nào. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, Haaland lại có cách hẹn hò khiến nhiều người bất ngờ.

Không phải những bữa tối tại nhà hàng Michelin hay kỳ nghỉ trên du thuyền sang trọng, buổi hẹn lý tưởng của anh chỉ đơn giản là tự nấu ăn cho bạn gái. "Tôi sẽ nấu bữa tối", Haaland nói.

Thậm chí, cặp đôi còn có một sở thích rất "gen Z": cùng nhau chơi game. "Nghe hơi ngại khi nói ra, nhưng Isabel rất thích chơi game. Chúng tôi thường cùng chơi Minecraft, xây nhà, khám phá thế giới trong game. Hoặc cả hai về Bryne, gọi kebab rồi ngồi ăn cùng nhau".

Chính những điều bình dị ấy khiến chuyện tình của họ trở nên đặc biệt giữa thế giới bóng đá đầy hào nhoáng. Một trong những lý do giúp Haaland luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Isabel là bởi cô hiểu rất rõ cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp.

"Cô ấy từng chơi bóng. Chúng tôi quen nhau từ bóng đá. Điều tuyệt vời nhất là cô ấy hiểu mọi thứ liên quan đến bóng đá", tiền đạo 25 tuổi chia sẻ.

Tháng 12/2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Dù Isabel hiện là người mẫu và influencer với gần một triệu người theo dõi trên Instagram, cả hai vẫn thống nhất giữ kín cuộc sống riêng tư. Đến nay, họ chưa từng công khai tên hay gương mặt của con trai.

Chia sẻ với tạp chí KK của Na Uy, Isabel thừa nhận việc cân bằng giữa sự nổi tiếng và cuộc sống gia đình không hề dễ dàng. "Tôi muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng cũng muốn mọi người hiểu hơn về con người tôi. Điều khó nhất là xác định đâu là điều nên giữ riêng tư và đâu là điều có thể chia sẻ".

Hiện Haaland và Isabel sống cùng nhau tại một biệt thự rộng lớn ở hạt Cheshire (Anh). Tuy nhiên, theo những người thân cận, điều họ yêu thích nhất không phải sự xa hoa của căn nhà, mà là sự yên tĩnh.

Đó là nơi Haaland có thể tạm gác lại áp lực của những trận cầu đỉnh cao để trở về làm một người bạn trai, một người cha và tận hưởng những bữa ăn giản dị, những ván Minecraft hay những buổi tối bình yên bên người phụ nữ đã âm thầm đồng hành cùng anh từ những ngày còn chưa trở thành siêu sao.

Giữa ánh đèn sân khấu của World Cup 2026, Erling Haaland vẫn là nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự. Nhưng phía sau những bàn thắng, câu chuyện tình với Isabel Haugseng Johansen mới là "chiến thắng" bền vững nhất mà tiền đạo người Na Uy đã có được.