Bồ Đào Nha bị loại, Bruno Fernandes phải khóa bình luận vì bị chỉ trích dữ dội, chị gái Ronaldo "đổ thêm dầu vào lửa"

Bị loại khỏi World Cup vẫn chưa kết "kiếp nạn" với Bruno Fernandes.

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, Bồ Đào Nha chính thức chia tay giải đấu. Không lâu sau đó, HLV Roberto Martinez cũng tuyên bố từ chức, khép lại chiến dịch đáng quên của đội bóng bán đảo Iberia.

Giữa tâm bão chỉ trích, Bruno Fernandes lần đầu lên tiếng bằng một bài đăng trên mạng xã hội. "Tôi cảm thấy buồn, thất vọng và vỡ mộng. Tập thể này khiến tôi luôn đặt rất nhiều kỳ vọng, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng trong nhiều năm qua. Cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ Bồ Đào Nha vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi".

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, bài đăng của Bruno lại trở thành nơi người hâm mộ trút giận. Hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện, buộc tiền vệ 31 tuổi phải tắt tính năng bình luận trên cả Instagram và X.

Động thái này tiếp tục khiến nhiều CĐV phản ứng gay gắt. "Cuối cùng Bruno cũng xuất hiện, nhưng là trên mạng xã hội. Trên sân thì chẳng thấy đâu", một người hâm mộ mỉa mai. Một tài khoản khác gay gắt hơn khi cho rằng Bruno chỉ muốn trở thành trung tâm của đội tuyển, thậm chí cáo buộc anh làm ảnh hưởng đến vai trò của Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes bị chỉ trích dữ dội khi Bồ Đào Nha dừng bước ở World Cup (Ảnh: Getty)

Việc Bruno khóa bình luận cũng bị một số CĐV xem là dấu hiệu cho thấy anh không sẵn sàng đối mặt với những lời chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng của tuyển Bồ Đào Nha.

Sức ép dành cho Bruno càng lớn hơn khi chị gái Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, tiếp tục công khai bày tỏ sự không hài lòng với tiền vệ của Manchester United. Trong thời gian diễn ra World Cup, Katia từng gây chú ý khi nhấn "thích" một bài đăng chỉ trích Bruno Fernandes.

Bài viết cho rằng Bruno luôn thi đấu dưới sức mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia, biến mất đúng vào thời điểm Bồ Đào Nha cần một thủ lĩnh, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng tạo ra khác biệt của anh ở các trận đấu lớn. Không dừng lại ở đó, sau trận hòa CHDC Congo ở lượt mở màn vòng bảng, Katia còn đăng tải loạt bài viết trên Instagram Stories với những lời lẽ đầy ẩn ý.

Cô cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha như "đột nhiên quên mất cách chuyền bóng, giành lại bóng và tổ chức phản công", đồng thời ám chỉ một số thành viên trong đội đã khiến giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo tan vỡ.

Chị gái Ronaldo thích bình luận công kích Bruno

Trong suốt giải đấu, truyền thông Bồ Đào Nha và châu Âu cũng nhiều lần nhắc đến việc Bruno Fernandes không tìm được tiếng nói chung với Ronaldo trên sân. Dù chưa từng có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai cầu thủ, những màn trình diễn thiếu gắn kết của hàng công Bồ Đào Nha đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai ngôi sao.

Giờ đây, khi World Cup đã khép lại với Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes vẫn phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận. Việc khóa bình luận có thể giúp anh tránh những lời công kích trên mạng xã hội, nhưng chắc chắn chưa thể chấm dứt những tranh cãi xoay quanh màn trình diễn của đội tuyển cũng như vai trò của anh trong kỳ World Cup vừa qua.