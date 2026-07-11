Trận tứ kết World Cup giữa Anh - Na Uy có nguy cơ bị hoãn

Trận đại chiến rất được chờ đợi tại vòng tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trận đại chiến rất được chờ đợi tại vòng tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng. Ban tổ chức giải đấu cùng các chuyên gia khí tượng liên tục đưa ra những cảnh báo khẩn cấp về chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan sắp đổ bộ vào khu vực Nam Florida, ngay trước giờ bóng lăn.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa hai đại diện châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 11/7 (giờ địa phương, tức 4h00 sáng ngày 12/7 giờ Việt Nam) tại Sân vận động Hard Rock, Miami. Tuy nhiên, các báo cáo thời tiết mới nhất cho thấy một tổ hợp thiên tai bao gồm giông bão nhiệt đới, nắng nóng cực hạn và cả bụi sa mạc đang đồng loạt bủa vây thảm cỏ nước Mỹ.

Mối đe dọa lớn nhất hiện tại là một hệ thống áp thấp mang theo lượng hơi nước khổng lồ, dự kiến sẽ kích hoạt các trận mưa xối xả và giông sét dữ dội đúng vào thời điểm khai cuộc.

Bên cạnh nguy cơ bão sét, bầu không khí ngột ngạt tại Miami cũng đang đặt thể lực của các cầu thủ vào tình trạng báo động đỏ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) đã phát đi thông báo nhiệt độ cao kỷ lục. Dù nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế rơi vào khoảng 34°C, nhưng do độ ẩm quá cao, chỉ số cảm nhận thực tế trên sân có thể chạm ngưỡng tàn nhẫn: từ 43°C đến 45°C. Ban tổ chức chắc chắn sẽ phải áp dụng điều luật nghỉ làm mát trong mỗi hiệp để ngăn chặn nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức cho các vận động viên.

Trận đấu của tuyển Anh và Na Uy có nguy cơ bị hoãn (Ảnh: The Sun)

Chưa dừng lại ở đó, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhưng độc hại khác cũng đang diễn ra. Một đám mây bụi khổng lồ chuyển dịch từ sa mạc Saharan qua Đại Tây Dương đã chính thức tràn vào Florida, nhuộm bầu trời Miami thành một màu vàng đục. Lớp cát bụi mịn này được cảnh báo có thể gây ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp của các cầu thủ chạy cánh vốn đòi hỏi sức bền cao, đồng thời đe dọa sức khỏe của hàng vạn cổ động viên có tiền sử dị ứng hoặc hen suyễn.

Trước giờ bóng lăn, ban quản lý sân vận động Hard Rock đã phát đi khuyến cáo yêu cầu người hâm mộ đến sân từ sớm và chủ động tìm kiếm các khu vực sảnh có mái che trong nhà để trú ẩn, đề phòng các cơn giông lốc có thể ập đến bất ngờ trước khi ban tổ chức mở cửa khán đài.