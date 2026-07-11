Lamine Yamal vượt kỷ lục của Vua bóng đá Pele ở World Cup

Lamine Yamal được bình chọn xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha thắng 2-1 Bỉ sáng 11/7.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1 nghiêng về đội bóng xứ đấu bò. Trận đấu không chỉ mang về tấm vé vào bán kết cho Tây Ban Nha mà còn ghi dấu một cột mốc lịch sử mới của thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal, dù danh hiệu cá nhân anh nhận được sau trận đã gây ra không ít tranh cãi.

Với việc có tên trong đội hình xuất phát đối đầu với tuyển Bỉ, Lamine Yamal đã chính thức trở thành cầu thủ dưới 19 tuổi có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với tổng cộng 6 trận. Thành tích này giúp ngôi sao thuộc biên chế Barcelona vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele, và điều đặc biệt là cột mốc được xác lập chỉ đúng hai ngày trước khi Yamal đón sinh nhật tuổi 19. Trước đó tại vòng bảng, anh cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn mở tỷ số tại một trận đấu World Cup.

Yamal vượt kỷ lục của vua bóng đá Pele (Ảnh: Getty)

Dưới sân cỏ, Tây Ban Nha và Bỉ đã cống hiến một màn rượt đuổi nghẹt thở. Chiến thắng giúp Tây Ban Nha chạm mốc 36 trận bất bại liên tiếp và tự tin tiến vào bán kết để chạm trán tuyển Pháp vào ngày 15/7 tới.

Ngay sau trận đấu, Lamine Yamal đã được FIFA trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP). Tuy nhiên, phần thưởng này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn bởi các số liệu thống kê cho thấy đây không phải là ngày thi đấu hiệu quả của anh. Ngôi sao trẻ để mất bóng tới 23 lần, chỉ lừa bóng thành công 4 trên 8 lần và chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) khá thấp, chỉ đạt 0.28. Nhiều người nhận định những công thần như Mikel Merino hay Rodri xứng đáng với danh hiệu này hơn.

Dù vậy, ban tổ chức hoàn toàn không can thiệp vào kết quả. Ban tổ chức cho biết "mẹo" đằng sau giải thưởng này thực chất nằm ở hệ thống bình chọn của FIFA. Cổng bình chọn trực tuyến được mở tự do cho khán giả toàn cầu từ giữa hiệp một đến cuối trận mà không bắt buộc phải đăng ký tài khoản. Chính tính chất đại chúng này khiến người hâm mộ có xu hướng bỏ phiếu dựa trên độ nổi tiếng và sự yêu thích dành cho các ngôi sao truyền thông như Yamal, thay vì phong độ thực tế suốt 90 phút.