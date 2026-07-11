Yamal gửi chiến thư đến Mbappe: "Pháp mới là đội phải sợ Tây Ban Nha"

Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Bỉ để ghi tên vào vòng bán kết World Cup 2026, Lamine Yamal không ngần ngại gửi một lời cảnh báo đanh thép đến tuyển Pháp.

Rạng sáng ngày 11/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bỉ trên sân vận động SoFi. Kết quả này đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào vòng bán kết World Cup 2026 và có màn tái ngộ đầy duyên nợ với nhà đương kim Á quân thế giới – đội tuyển Pháp.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, tiền đạo cánh thuộc biên chế Barcelona, người vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Lamine Yamal, đã có những tuyên bố đầy tự tin trước truyền thông về cuộc đối đầu thượng đỉnh sắp tới.

“Nếu người Pháp phải lo sợ một ai đó, thì đó chính là chúng tôi”, Lamine Yamal khẳng định một cách dứt khoát.

“Tây Ban Nha là đội bóng đã loại họ khỏi giải đấu lớn gần nhất (EURO 2024), và chúng tôi cũng đã đánh bại họ hai lần liên tiếp gần đây. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Tây Ban Nha và Pháp là hai đội bóng mạnh nhất tại kỳ World Cup lần này. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn chúng tôi không hề e sợ họ".

Lamine Yamal 19 tuổi với thái độ đầy tự tin trước tuyển Pháp (Ảnh: Getty)

Sự tự tin của Yamal hoàn toàn có cơ sở khi trong vòng 3 năm qua, cán cân đối đầu đang nghiêng về phía đội bóng xứ đấu bò. "La Roja" đã hai lần liên tiếp gieo sầu cho "Les Bleus", bao gồm chiến thắng tại bán kết EURO 2024 (trận đấu mà chính Yamal đã ghi một siêu phẩm để đời) và trận thắng tại UEFA Nations League.

Bên cạnh việc hướng tới trận bán kết, thần đồng chuẩn bị bước sang tuổi 19 cũng bày tỏ niềm hạnh phúc với hành trình hiện tại của toàn đội trên đất Bắc Mỹ: “Chúng tôi rất vui mừng khi lọt vào tới bán kết. Toàn đội đã ở đây nhiều ngày rồi và mục tiêu duy nhất là ở lại đây cho đến trận đấu cuối cùng".

Khi được hỏi về hiệu suất ghi bàn cá nhân – khi anh mới chỉ có 1 pha lập công sau 6 trận đấu tại giải lần này, chân sút sinh năm 2007 tỏ ra rất điềm tĩnh: “Điều đó không hề làm tôi nản lòng. Nên nhớ tôi từng vô địch EURO chỉ với một bàn thắng duy nhất. Miễn là đội tuyển tiếp theo tiến vào vòng trong, tôi sẽ luôn hạnh phúc. Chiến thắng của tập thể mới là điều quan trọng nhất".

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp được xem là trận "chung kết sớm" của giải đấu, sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/7.