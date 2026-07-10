Lamine Yamal: Thật không thể tin được Messi lại thi đấu ở đẳng cấp cao đến vậy

Lamine Yamal và lời tri ân đầy trưởng thành gửi tới Messi, Ronaldo và thần tượng Neymar.

Tại kỳ World Cup 2026, Lamine Yamal không còn là một tài năng trẻ triển vọng mà đã vươn mình trở thành một trong những ngôi sao có sức hút truyền thông và danh tiếng toàn cầu hàng đầu giải đấu. Tên tuổi của thần đồng 18 tuổi hiện đã được đặt lên bàn cân cùng các tượng đài vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đương đại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar.

Đứng trước sự so sánh đầy áp lực này, chân sút thuộc biên chế Barcelona đã cho thấy một tư duy vô cùng chín chắn và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho thế hệ đàn anh. Khi được phóng viên hỏi về góc nhìn cá nhân đối với màn trình diễn của Lionel Messi tại giải đấu năm nay, Yamal chia sẻ với sự ngưỡng mộ lớn: "Thật không thể tin được. Ai cũng biết Messi là ai, nhưng không ai ngờ anh ấy lại thi đấu ở đẳng cấp cao đến vậy. Tôi thực sự rất vui mừng cho anh ấy".

Lamine Yamal dành dự ngưỡng mộ cho Messi (Ảnh: NY)

Đáng chú ý, dù đang khoác áo Gã khổng lồ xứ Catalan – nơi Messi là biểu tượng bất diệt – Yamal vẫn không ngần ngại dành những lời trân trọng nhất cho hai cái tên còn lại trong nhóm "Big 3" của kỷ nguyên cũ. "Tôi cũng vui mừng cho Neymar và Cristiano nữa. Họ đã định hình tuổi thơ của tất cả những cầu thủ đang thi đấu ngày nay. Bất cứ điều tốt đẹp nào đến với họ đều khiến tôi hạnh phúc", Yamal chia sẻ.

Lamine Yamal ôm Ronaldo sau trận Tây Ban Nha thắng 1-0 Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty)

Đối với thế hệ như Yamal, những bước chạy của Ronaldo, vũ điệu sampa của Neymar hay phép thuật của Messi chính là lý do đưa họ đến với thế giới túc cầu. Thực tế, Yamal chưa bao giờ giấu giếm việc bản thân là một "fan cứng" của Neymar từ thuở nhỏ. Lối chơi đầy ngẫu hứng và những năm tháng đỉnh cao của siêu sao người Brazil tại Camp Nou chính là nguồn cảm hứng lớn nhất định hình nên phong cách chơi bóng biến ảo của Yamal bên hành lang cánh hiện tại.

Sự kính trọng của Yamal dành cho các tiền bối không chỉ dừng lại ở những lời xã giao trên mặt báo, mà nó được thể hiện qua hành động đầy tính nhân văn trên sân cỏ. Sau trận đại chiến căng thẳng tại vòng knock-out vừa qua, Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha, hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong lòng người hâm mộ chính là khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc. Bỏ lại niềm vui ăn mừng cùng các đồng đội, Lamine Yamal đã chủ động tiến đến phía Cristiano Ronaldo. Chàng trai 18 tuổi trao cho siêu sao kỳ cựu một cái ôm ấm áp và những lời động viên chân thành khi chứng kiến người đàn anh phải dừng bước ở chương cuối sự nghiệp đỉnh cao quốc tế.

Dù mang trong mình sự kính trọng và tình yêu to lớn dành cho những siêu sao tuổi thơ, Yamal vẫn khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch thế hệ mới, anh tuyên bố đanh thép: "Tuy nhiên, nếu tôi vào được chung kết, tôi muốn giành chiến thắng".