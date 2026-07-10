Chuyên cơ chở tuyển Brazil về nước sau World Cup chỉ có đúng 1 cầu thủ, còn lại đi nghỉ dưỡng hết!

Tuyển Brazil về nước với chỉ duy nhất một cầu thủ trên chuyên cơ.

Brazil bất ngờ thua 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 và dừng bước sớm. Theo thông tin từ truyền thông Brazil, ngay sau trận thua sốc tại New Jersey, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã lập tức bố trí một chuyến bay riêng để đưa toàn đội trở về quê nhà. Tuy nhiên, khoang hành khách lại trống trải đến ngỡ ngàng. Hậu vệ kỳ cựu Danilo là cái tên duy nhất trong danh sách đăng ký của HLV Carlo Ancelotti có mặt trên chuyến bay định mệnh này. Ở tuổi 34, cựu sao Man City – người đã đá chính 4 trong 5 trận của Brazil tại giải đấu năm nay lặng lẽ chọn cách đối mặt với dư luận quê nhà.

Danilo về Brazil trong khi các đồng đội đi nghỉ dưỡng

Trong khi Danilo cô đơn trên chuyên cơ cùng một vài thành viên ban huấn luyện, bộ phận y tế, an ninh và thủ môn tập luyện Leo Nannetti, các ngôi sao còn lại của xứ sở Samba đã nhanh chóng "tỏa" đi khắp nơi. Tận dụng kỳ nghỉ hè sau giải đấu, Neymar lập tức đưa gia đình đến Orlando, tài năng trẻ Endrick chọn ở lại New Jersey, còn Vinicius Junior nhanh chóng bay sang đảo Ibiza (Tây Ban Nha) để xả hơi. Ngay cả thuyền trưởng Carlo Ancelotti cũng không cùng đội về Nam Mỹ mà bay thẳng về tổ ấm của mình tại Vancouver (Canada).

Cảnh tượng vắng vẻ trên chuyến bay của ông lớn Nam Mỹ đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Dù việc các cầu thủ đi nghỉ dưỡng sau một giải đấu căng thẳng là điều dễ hiểu, song việc "bỏ rơi" chuyến bay chính thức của đội tuyển ngay sau một thất bại tủi hổ khiến người hâm mộ Brazil không khỏi chạnh lòng.