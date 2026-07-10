Mbappe tự kiếm penalty, tự đá hỏng rồi tự "gánh team giúp Pháp đánh bại Maroc vào bán kết World Cup

Tiền đạo Mbappe với khoảnh khắc từ "tội đồ" đến "người hùng".

Trận tứ kết kịch tính trên sân vận động Boston sáng 10/7 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đội tuyển Pháp. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là Kylian Mbappe, người đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tội đồ đến người hùng để đưa "Les Bleus" ghi tên vào vòng bán kết World Cup 2026.

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, đội tuyển Pháp nhanh chóng áp đặt lối chơi và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Maroc. Sức tấn công vũ bão của nhà Á quân thế giới được cụ thể hóa bằng gần 20 cú dứt điểm ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 28 khi trọng tài cho tuyển Pháp một quả phạt đền sau tình huống Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trớ trêu thay, trên chấm 11m, chính Kylian Mbappe lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou.

Mbappe sút hỏng penalty (Ảnh: BR Football)

Tuy nhiên, bản lĩnh của một siêu sao hàng đầu thế giới đã được Mbappe khẳng định mạnh mẽ trong hiệp hai. Phút 60, tiền đạo mang áo số 10 tự mình lập công chuộc tội bằng cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu, giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho các đồng đội.

Mbape ghi bàn mở tỉ số trận đấu (Ảnh: BR Football)

Mbappe sút hỏng penalty, ghi bàn và kiến tạo (Ảnh: BR Football)

Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn "tự làm tự chịu" đầy đẳng cấp của Mbappe được khép lại bằng một kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Trước khi rời sân nhường chỗ cho đồng đội, chính anh là người đã tung ra đường kiến tạo dọn cỗ, tạo điều kiện cho Ousmane Dembele băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt ở phút 66.

Dembele ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp (Ảnh: BR Football)

Chiến thắng 2-0 hoàn toàn xứng đáng trước Maroc không chỉ giúp Pháp đòi lại món nợ năm xưa mà còn khẳng định sức mạnh đáng gờm của đoàn quân áo lam trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới năm nay.