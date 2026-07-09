3h00 ngày 10/7, Pháp đấu Maroc mở màn tứ kết World Cup: Mbappe sẽ vượt chông gai?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 thuộc tứ kết World Cup 2026.

Tứ kết World Cup 2026 sẽ mở màn bằng màn đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc vào lúc 3h00 ngày 10/7 trên sân vận động Gillette. Đây không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào bán kết, mà còn là nơi bản lĩnh và đẳng cấp của tuyển Pháp được thử thách bởi sự lì lợm của đại diện châu Phi.

Mbappe đối đầu Hamikim

Nhận định trận đấu

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Pháp vẫn giữ vững vị thế là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps vừa có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/8 – một kết quả tuy không quá đậm đà nhưng lại phản ánh đúng hình ảnh của một "Les Bleus" già rơ, biết cách thực dụng và kết liễu đối thủ đúng thời điểm. Sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lam nằm ở chiều sâu đội hình dồi dào, cho phép họ dễ dàng thay đổi nhân sự hay xoay chuyển chiến thuật mà không làm suy giảm chất lượng lối chơi.

Tuy nhiên, Maroc chắc chắn không phải là kẻ lót đường dễ bắt nạt. "Những chú sư tử Atlas" đang khẳng định sức mạnh đáng nể tại giải đấu năm nay khi hiên ngang tiến vào tứ kết bằng lối chơi vô cùng kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công với tốc độ xé gió ở hai hành lang cánh. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 là lời cảnh báo đanh thép rằng Maroc không chỉ biết chịu trận, mà còn sở hữu những "nanh vuốt" cực kỳ sắc bén. Thi đấu với tâm lý không còn gì để mất và sự tự tin dâng cao, thầy trò HLV Mohamed Ouahbi hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất như họ từng làm được tại World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu

Xét về lịch sử đối đầu, cán cân đang nghiêng hẳn về phía tuyển Pháp khi họ thắng 4, hòa 2 và chưa từng nếm mùi thất bại trước Maroc trong 6 lần chạm trán trước đây. Dẫu vậy, những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo bởi Maroc hiện tại là một tập thể rất khác. Trở ngại lớn nhất của đại diện châu Phi lúc này đến từ bài toán lực lượng khi cơn bão chấn thương đã cướp đi những quân bài chủ chốt. Cả hai hậu vệ Nayef Aguerd, Abde Ezzalzouli và đặc biệt là chân sút chủ lực Ismael Saibari đều chắc chắn vắng mặt. Ở chiều hướng ngược lại, tuyển Pháp đón nhận tin vui với sự trở lại của tiền đạo Marcus Thuram, dù khả năng ra sân của tiền vệ Aurelien Tchouameni vẫn còn bỏ ngỏ.

Các số liệu thống kê chuyên sâu dự báo đây sẽ là một trận cầu bùng nổ và có bàn thắng. Có tới 7/10 trận gần nhất của Pháp xuất hiện bàn thắng trong khoảng từ phút 16 đến 45 của hiệp một. Đồng thời, kịch bản "hai đội cùng ghi bàn" cũng có xác suất xảy ra rất cao dựa trên phong độ ghi bàn gần đây của cả hai đội. Một chi tiết đáng chú ý là sự nguy hiểm của Kylian Mbappe trong khoảng 30 phút cuối trận – thời điểm anh đã ghi 2/3 bàn thắng cho Pháp tại vòng knock-out năm nay. Trận đấu này cũng sẽ là cuộc chiến của những "máy kiến tạo", khi Achraf Hakimi bên phía Maroc đã có 15 lần tạo cơ hội từ đầu giải, đối đầu với bộ ba siêu đẳng Mbappe, Dembele và Olise của tuyển Pháp, những người đều đã có trên 10 lần đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm.