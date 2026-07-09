Số liệu phơi bày đặc quyền khó tin của Argentina: Phạm lỗi gần 20 lần mới dính 1 thẻ, tuyển Anh vừa chạm đã ăn phạt!

Số liệu thống kê bất ngờ về Argentina tại World Cup 2026.

World Cup 2026 đang đứng trước những sóng gió ngoại trường dữ dội. Ngay sau khi đội tuyển Ai Cập lên tiếng cáo buộc giải đấu bị "dàn xếp" để giữ chân Lionel Messi, các số liệu thống kê mới nhất vừa được công bố như đổ thêm dầu vào lửa, phơi bày một sự thật ngỡ ngàng: Argentina đang là đội bóng được các vị vua áo đen "chiều chuộng" nhất, trong khi tuyển Anh lại trở thành nạn nhân bị trừng phạt nặng nề nhất.

Argentina có đang được ưu ái?

Cơn bão tranh cãi bùng phát sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Ai Cập tại vòng 16 đội diễn ra ở Atlanta.

Phía Ai Cập vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng nâng tỷ số của Mostafa Zico bị VAR tước bỏ một cách vô lý vì một lỗi xảy ra trước đó tới 30 giây. Đỉnh điểm của sự bất công diễn ra ở phút 93, khi siêu sao Mohamed Salah bị kéo ngã rõ ràng trong vòng cấm Argentina nhưng bị khước từ quả phạt đền. Ngay lập tức, Argentina tổ chức phản công và Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng.

Quá uất ức, tiền đạo Zico đã bật khóc tuyên bố "giải đấu bị dàn xếp", trong khi HLV trưởng Hossam Hassan thẳng thừng chỉ trích FIFA vì yếu tố thương mại mà bảo vệ Messi. Hiệp hội Bóng đá Ai Cập (EFA) hiện đã đệ đơn chính thức lên FIFA yêu cầu trục xuất tổ trọng tài này khỏi giải đấu.

Argentina đang nhận rất ít thẻ phạt ở World Cup (Ảnh: Getty)

Trọng tài đang "nương tay" với Argentina?

Để làm rõ nghi vấn, các chuyên gia thống kê đã tiến hành mổ xẻ dữ liệu về các thẻ phạt tại World Cup năm nay. Kết quả cho thấy những lời cáo buộc của người Ai Cập hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Tính trung bình, Argentina chỉ phải nhận 1 thẻ phạt sau mỗi 19,6 lần phạm lỗi. Dù đã lọt vào tới vòng tứ kết và phạm tổng cộng 59 lỗi sau 5 trận đấu đầu tiên, các vũ công Tango mới chỉ phải nhận vỏn vẹn 3 chiếc thẻ vàng. Tỷ lệ này cho thấy một sự khoan dung đến kỳ lạ từ các vị vua áo đen, dù nó chưa tính đến mức độ thô bạo của từng tình huống. Đội duy nhất có tỷ lệ "né thẻ" cao hơn Argentina là Na Uy (24 lỗi/thẻ).

Tuyển Anh liên tiếp bị phat

Trái ngược hoàn toàn với đặc quyền của Argentina, đội tuyển Anh lại đang phải chịu sự hà khắc đến bất công từ các trọng tài.

Số liệu chỉ ra rằng, các học trò của HLV Thomas Tuchel chỉ cần phạm 6,75 lỗi là đã phải nhận 1 thẻ phạt. Tam Sư đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt kể từ đầu giải, bao gồm cả chiếc thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ Jarell Quansah tại Mexico City. rọng tài luôn có xu hướng rút thẻ nhanh hơn rất nhiều mỗi khi cầu thủ Anh phạm lỗi.

Tuyển Anh liên tiếp nhận thẻ phạt (Ảnh: Getty)

Thống kê đáng ngại này xuất hiện ngay trước thềm trận tứ kết căng thẳng giữa Anh và Na Uy tại Miami. Nếu vượt qua Erling Haaland và các đồng đội, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ đụng độ chính Argentina ở vòng bán kết.