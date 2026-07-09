Dính tin đồn ngoại tình với Messi suốt 4 năm, nữ phóng viên xinh đẹp bất ngờ nhận tin nhắn từ "chính thất" Antonella

Giữa lúc những tin đồn tình cảm với Lionel Messi liên tục lan truyền trên mạng xã hội, nữ phóng viên Sofi Martinez lại nhận được lời động viên từ người không ai ngờ tới: Antonela Roccuzzo - vợ của đội trưởng tuyển Argentina.

Sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde ở vòng 1/8 World Cup 2026, Lionel Messi và nữ phóng viên Sofi Martinez một lần nữa gặp nhau tại khu vực mixed zone. Giống nhiều lần phỏng vấn trước đây, cả hai chào hỏi bằng một cái ôm và nụ hôn lên má theo phong tục quen thuộc của người Argentina.

Chính khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến những tin đồn cũ về mối quan hệ giữa hai người tiếp tục được nhắc đến. Tuy nhiên, Messi không né tránh. Trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã chủ động nói đùa với Sofi Martinez:

"Mỗi khi anh nhìn em, người ta lại hỏi vì sao anh nhìn em. Mỗi khi anh chào em, họ lại hỏi vì sao anh chào em". Lời chia sẻ được xem như cách Messi thẳng thắn bác bỏ những đồn đoán ngoại tình vô căn cứ đã bủa vây cả hai suốt nhiều năm.

Ngay lập tức, Sofi Martinez mỉm cười đáp lại: "Tất cả đều là dối trá", đồng thời cảm ơn Messi vì đã công khai lên tiếng. Nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả lại là câu chuyện mà nữ phóng viên 33 tuổi tiết lộ.

Theo Sofi Martinez, giữa lúc mạng xã hội liên tục xuất hiện những lời bàn tán cho rằng cô có quan hệ tình cảm với Messi, chính Antonela Roccuzzo - vợ của siêu sao Argentina - đã chủ động nhắn tin động viên cô.

"Sofi, đừng lo lắng, hãy mặc kệ những điều vô nghĩa đó", Antonela viết trong tin nhắn gửi nữ phóng viên.

Động thái của Antonela được xem như lời khẳng định rằng cô hoàn toàn không bận tâm đến những tin đồn thất thiệt, đồng thời thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho chồng cũng như sự cảm thông với Sofi Martinez - người bất ngờ trở thành tâm điểm của những đồn đoán trên mạng.

Tin đồn về Messi và Sofi Martinez bắt đầu bùng lên từ World Cup 2022. Sau chiến thắng của Argentina trước Croatia ở bán kết, nữ phóng viên đã có màn phỏng vấn đầy cảm xúc với Messi. Những ánh mắt, nụ cười và sự đồng cảm trong cuộc trò chuyện khi ấy bị nhiều tài khoản mạng xã hội cắt ghép, suy diễn thành câu chuyện tình cảm.

Sofi Martinez sau đó nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết bản thân cảm thấy rất khó xử khi phải liên tục giải thích về những điều chưa từng xảy ra, đồng thời khẳng định gia đình cô cũng chịu không ít áp lực từ các tin đồn.

Một số đồng nghiệp của Sofi cũng lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng nữ phóng viên chỉ trở thành mục tiêu của những lời đồn vì là phụ nữ. Trong khi đó, Messi vẫn duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc bên Antonela Roccuzzo - người bạn thanh mai trúc mã của anh. Hai người kết hôn từ năm 2017 và hiện có ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro.