Tin được không: "Quái kiệt" Messi sắp phá vỡ kỷ lục 68 năm ở World Cup

Chỉ cần ghi 5 bàn nữa, Messi sẽ san bằng kỷ lục 13 bàn của Just Fontaine.

Messi lại một lần nữa thách thức mọi giới hạn của thế giới bóng đá. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina không chỉ sắm vai kiến trúc sư trưởng đưa nhà đương kim vô địch tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026, mà anh còn đang đứng trước cột mốc được coi là vĩnh cửu và không thể xô đổ nhất lịch sử thể thao: kỷ lục ghi bàn trong một kỳ World Cup duy nhất của huyền thoại người Pháp Just Fontaine.

Mùa hè năm 1958 trên đất Thụy Điển, cố tiền đạo Just Fontaine đã lập nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi ghi tới 13 bàn thắng chỉ trong một giải đấu. Suốt 68 năm qua, khi bóng đá hiện đại ngày càng trở nên thực dụng và đề cao tính hệ thống, chưa một cầu thủ nào có thể tiến gần đến con số ấy. Thế nhưng, sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mang về chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội, Messi đã chính thức sở hữu pha lập công thứ 8 tại giải đấu năm nay, phả hơi nóng ngay sau lưng kỷ lục của bậc tiền bối.

Messi đã áp sát kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại 1 kỳ World Cup của Just Fontaine (Ảnh: Getty)

Các số liệu thống kê tại World Cup 2026 đang chứng minh một phong độ hủy diệt của siêu sao thuộc biên chế Inter Miami. Với 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Messi hiện đang độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng, xếp trên hai hung thần thế hệ mới là Erling Haaland và Kylian Mbappé (đều đang có 7 bàn). Không dừng lại ở đó, số 10 của Argentina còn là mối đe dọa thường trực đối với mọi hàng phòng ngự khi tung ra tổng cộng 29 cú dứt điểm, trong đó có tới 17 cú sút trúng đích – thông số cao nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là thành tích của Messi lẽ ra đã có thể chạm tới ngưỡng không tưởng sớm hơn. Kể từ đầu giải, người đội trưởng của Argentina đã bỏ lỡ hai quả phạt đền. Nếu chắt chiu thành công hai cơ hội mười mươi đó, anh đã bỏ túi 10 bàn thắng và chỉ còn cách kỷ lục của Fontaine đúng 3 pha lập công. Dẫu vậy, cú áp sát và dứt điểm nhạy bén ở phút 83 vào lưới Ai Cập vừa qua đã một lần nữa khẳng định cái duyên ghi bàn và bản lĩnh định đoạt trận đấu của Messi ở những khoảnh khắc sinh tử.

Trước mắt Lionel Messi hiện là mục tiêu ghi thêm 5 bàn thắng để san bằng kỷ lục 13 bàn của Just Fontaine, và 6 bàn để chính thức độc chiếm ngôi vương lịch sử. Sau khi vượt qua Ai Cập, Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại vòng Tứ kết. Điều này đồng nghĩa với việc Messi sẽ có tối đa 3 trận đấu nữa (Tứ kết, Bán kết và trận Chung kết hoặc tranh hạng Ba) để hiện thực hóa điều "bất khả thi". Ở độ tuổi mà phần lớn các đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc lùi sâu về hậu trường, Messi đang đứng trước cơ hội viết nên chương vĩ đại và điên rồ nhất trong lịch sử túc cầu.

Tiên Tiên