Messi thi đấu "như lên đồng" ở World Cup, cơ hội giành Quả bóng Vàng 2026 là bao nhiêu %?

Messi tăng cơ hội giành Quả bóng Vàng sau màn trình diễn xuất thần ở World Cup.

World Cup 2026 không chỉ là cuộc đấu khốc liệt cho các đội tuyển quốc gia, mà còn đang trực tiếp tái định hình hoàn toàn cục diện đường đua tới danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Những màn trình diễn đỉnh cao tại vòng knock-out vừa qua đã mở ra một cuộc cạnh tranh kịch tính chưa từng có giữa các thế hệ siêu sao.

Tâm điểm của sự chú ý thuộc về bước nhảy vọt không tưởng của Lionel Messi. Theo Marca, trước khi giải đấu khởi tranh trên đất Bắc Mỹ, siêu sao 39 tuổi người Argentina chỉ nhận được vỏn vẹn 0,97% cơ hội chiến thắng danh hiệu cá nhân cao quý này. Tuy nhiên, sau màn trình diễn siêu đẳng giúp Argentina lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Ai Cập tại vòng 16 đội- trận đấu mà cá nhân Messi ghi bàn thắng thứ 8 tại giải, tỉ lệ dành cho anh đã tăng vọt hơn 10 lần, chạm mốc 10,34%. Sự hồi sinh mạnh mẽ này đưa Messi thẳng tiến vào top 5 ứng viên nặng ký nhất khi Argentina chính thức ghi tên mình vào tứ kết.

Messi tăng tỉ lệ được giành Quả bóng Vàng nhưng vẫn kém Harry và Mbappe (Ảnh: Getty)

Dù Messi đang tạo nên cơn địa chấn truyền thông, vị trí dẫn đầu cuộc đua lúc này vẫn thuộc về hai cái tên sừng sỏ là Harry Kane và Kylian Mbappe.

Tiền đạo thủ quân tuyển Anh, Harry Kane, hiện vẫn vững vàng ở vị trí số một với tỷ lệ ủng hộ tăng từ 20,11% lên 22.27% nhờ phong độ ghi bàn ổn định và vai trò thủ lĩnh giúp "Tam Sư" tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, Mbappe đã có sự bứt phá ngoạn mục nhất giải đấu khi tỷ lệ chiến thắng từ 4,36% lên 19,30% với việc ghi tới 7 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo.

Bên cạnh bộ ba kể trên, những tên tuổi lớn khác như Jude Bellingham (Anh) hay Erling Haaland - người vừa lập cú đúp giúp Na Uy tạo nên cú sốc lớn khi quật ngã Brazil 2-1—cũng đang có những bước tiến vững chắc.

Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn tứ kết đầy khắc nghiệt, mọi khoảnh khắc tỏa sáng hay sai lầm trên thảm cỏ nước Mỹ, Canada và Mexico lúc này đều mang tính chất quyết định. Sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang đóng vai trò là bệ phóng, trực tiếp định đoạt chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2026.