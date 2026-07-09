"Lời nguyền tình yêu World Cup" là có thật: 3 cặp đôi từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ nhưng chia tay sau những kỳ World Cup

Nhớ lại những cặp đôi từng ăn mừng tình yêu trong những kỳ World Cup nhưng cuối cùng cũng chia tay.

World Cup luôn là nơi tạo nên những khoảnh khắc lịch sử, từ các bàn thắng để đời cho tới những màn ăn mừng khiến hàng triệu người xúc động. Nhưng bên cạnh sân cỏ, giải đấu lớn nhất hành tinh cũng từng chứng kiến không ít chuyện tình đẹp như cổ tích. Đáng tiếc, nhiều mối quan hệ từng bắt đầu hoặc thăng hoa cùng World Cup lại không thể đi đến cái kết viên mãn, khiến người hâm mộ gọi đó là "lời nguyền tình yêu World Cup".

Shakira - Piqué: Chuyện tình bắt đầu từ "Waka Waka", kết thúc bằng cuộc chia tay ồn ào nhất làng bóng đá

Nhắc đến những cặp đôi biểu tượng của World Cup, cái tên đầu tiên chắc chắn là Shakira và Gerard Piqué. Năm 2010, khi Shakira thực hiện MV Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi, cô gặp trung vệ trẻ của tuyển Tây Ban Nha. Khi ấy, Shakira vẫn đang trong một mối quan hệ khác, nhưng Piqué không giấu nổi sự rung động.

Hậu vệ sinh năm 1987 từng đùa rằng anh sẽ đưa Tây Ban Nha vào chung kết để có thêm thời gian gặp Shakira. Cuối cùng, đội bóng xứ bò tót thực sự đăng quang sau chiến thắng trước Hà Lan, còn chuyện tình của hai người cũng chính thức bắt đầu.

Suốt 12 năm bên nhau, Shakira và Piqué trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí - thể thao thế giới. Họ có hai con trai và từng xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, năm 2022, cả hai xác nhận chia tay giữa lúc Piqué vướng tin đồn ngoại tình với Clara Chía Marti. Sau đó, Shakira liên tiếp phát hành các ca khúc được xem là "đòn đáp trả" nhắm vào người cũ, biến cuộc chia tay trở thành một trong những sự kiện được truyền thông quốc tế theo sát nhất.

Neymar - Bruna Marquezine: Yêu nhiều lần, chia tay cũng nhiều lần

Nếu Shakira và Piqué là biểu tượng của bóng đá châu Âu thì Neymar và Bruna Marquezine từng là cặp đôi được người Brazil yêu thích nhất. Hai người bắt đầu hẹn hò khi còn rất trẻ và nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tại World Cup 2014 trên sân nhà Brazil, Bruna luôn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Neymar, tạo nên nhiều hình ảnh lãng mạn.

Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau khi giải đấu kết thúc, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay. Điều đặc biệt là chuyện tình này không kết thúc ngay lập tức. Neymar và Bruna liên tục tái hợp rồi lại chia tay trong nhiều năm sau đó. Họ từng xuất hiện cùng nhau tại Olympic Rio 2016, rồi nối lại tình cảm vào cuối năm 2017.

Đến năm 2018, khi Brazil chuẩn bị bước vào World Cup tại Nga, nhiều người tin rằng đây sẽ là cái kết đẹp khi cả hai đã tính đến chuyện sống chung và tương lai lâu dài.

Nhưng đúng vào thời điểm ấy, họ lại thêm một lần đường ai nấy đi. Khoảng cách địa lý, lịch trình công việc dày đặc và những khác biệt trong định hướng cuộc sống được cho là nguyên nhân khiến chuyện tình nổi tiếng của Brazil khép lại vĩnh viễn.

Casillas - Sara Carbonero: Nụ hôn nổi tiếng nhất lịch sử World Cup cũng không thắng được thời gian

Trong lịch sử World Cup, hiếm có khoảnh khắc nào lãng mạn hơn nụ hôn giữa Iker Casillas và nữ phóng viên Sara Carbonero sau chức vô địch năm 2010. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Casillas bước vào cuộc phỏng vấn trực tiếp rồi bất ngờ ôm hôn Sara trước hàng triệu khán giả truyền hình. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền khắp thế giới và trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển của World Cup.

Sau đó, hai người xây dựng gia đình, có hai con trai và luôn được xem là hình mẫu hạnh phúc của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng đến năm 2021, Casillas và Sara xác nhận chia tay sau hơn một thập kỷ gắn bó. Dù cả hai khẳng định vẫn tôn trọng nhau và cùng chăm sóc các con, sự đổ vỡ của cặp đôi từng khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Không phải World Cup mang đến "lời nguyền", mà cuộc sống luôn có những ngã rẽ

Điểm chung của Shakira - Piqué, Neymar - Bruna Marquezine hay Casillas - Sara Carbonero là họ đều từng tạo nên những khoảnh khắc tình yêu khó quên tại các kỳ World Cup. Có người bắt đầu yêu nhờ giải đấu, có người công khai tình cảm trước hàng triệu khán giả, cũng có người biến World Cup thành ký ức đẹp nhất trong chuyện tình của mình.

Thế nhưng, sau ánh hào quang của sân cỏ, họ vẫn phải đối mặt với những áp lực rất đời thường như khoảng cách, công việc, sự khác biệt trong quan điểm sống hay những biến cố cá nhân. Vì thế, "lời nguyền tình yêu World Cup" có lẽ chỉ là cách người hâm mộ gọi cho một sự trùng hợp, còn điều khiến các mối quan hệ tan vỡ vẫn luôn là những thử thách mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể gặp phải.