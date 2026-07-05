Được trả gần 1,4 tỷ đồng chỉ để xem 104 trận World Cup, nhưng hai "khán giả chuyên nghiệp" vẫn có một nỗi khổ khó nói

"Nỗi buồn" khó nói nên lời của 2 CĐV được thuê xem các trận World Cup với thù lao kếch xù.

Kevin Akoto (26 tuổi) và Austin Franklin (29 tuổi) đang sở hữu công việc mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá mơ ước: được trả 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) để theo dõi toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026.

Bộ đôi người Mỹ được FOX One tuyển chọn từ hơn 6.000 ứng viên cho vị trí mang tên Chief World Cup Watcher (Người theo dõi World Cup chính thức). Nhiệm vụ của họ là xem tất cả các trận đấu trong một căn phòng bằng kính đặt giữa Quảng trường Times Square (New York), đồng thời thực hiện các cuộc phỏng vấn và sản xuất nội dung trên mạng xã hội trong suốt giải đấu kéo dài 5 tuần.

Điều thú vị là dù căn phòng được trang bị gần như mọi tiện nghi có thể nghĩ tới - đồ ăn, thức uống không giới hạn, sofa da, bàn bi lắc cùng hai chiếc TV 4K 85 inch - nhưng lại... không có nhà vệ sinh.

Ảnh: SunSport

Ảnh: SunSport

Austin Franklin chia sẻ với SunSport: "Tôi đã phải tập luyện để kiểm soát bàng quang của mình. May mắn là chúng tôi tận dụng khoảng nghỉ tiếp nước trong các trận đấu để uống đủ nước, sau đó tranh thủ đi vệ sinh giữa hai trận".

Kevin Akoto cũng cho biết: "Chúng tôi thường ghé vào bất kỳ cửa hàng hay địa điểm nào quanh Times Square. Mọi người đều rất nhiệt tình. Chỉ cần bước vào là chúng tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh".

Để nhận công việc đặc biệt này, Kevin thậm chí đã nghỉ việc đầu bếp tại một nhà hàng. Ngoài việc xem toàn bộ World Cup, anh còn phải tham gia các hoạt động truyền thông và liên tục sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Hai người phải có mặt trong căn phòng kính rộng khoảng 9,7 m x 4,9 m mỗi khi diễn ra các trận đấu. Họ được phép rời đi để nghỉ ngơi tại khách sạn gần đó hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân.

Trong khi Austin vẫn ngủ khá đều đặn thì Kevin tiết lộ điểm số giấc ngủ trên chiếc nhẫn thông minh Oura Ring của anh hiện chỉ còn... 40 điểm. Dù vậy, cả hai đều khẳng định đây vẫn là công việc trong mơ.

Austin nói: "Chắc chắn rồi. Đây là công việc của cả cuộc đời. Tôi thực sự không nghĩ ra được nhược điểm nào. Tôi được xem mọi trận đấu ngay tại đây trên hai chiếc TV 85 inch tuyệt vời, tủ lạnh lúc nào cũng đầy nước ngọt. Thật sự không biết còn điều gì có thể tốt hơn nữa".

Theo Austin, điều khiến anh hạnh phúc nhất là nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. "Chúng tôi cố gắng tạo ra nhiều nội dung để mọi người cùng tận hưởng trải nghiệm này. Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi có người ghé qua và nói họ đã theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội, thích cách chúng tôi kể những câu chuyện về World Cup. Có người còn bảo rất thích video của chúng tôi với chú chó Motas".

Kevin và Austin chỉ mới gặp nhau vào Chủ nhật trước khi World Cup khởi tranh nhưng nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ còn đùa rằng giờ đã là "bạn thân", đồng thời kết bạn với một chú chó thường xuyên ghé thăm căn phòng kính. Cho đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

Khi được hỏi sẽ làm gì với khoản thù lao gần 37.700 bảng Anh, Austin cho biết anh khá thực tế. "Tôi sẽ dành tiền cho bạn gái, mẹ của mình và tiết kiệm phần còn lại". Kevin thì có phần "trẻ con" hơn: "Lý trí của tôi bảo nên sử dụng số tiền thật thông minh để kéo dài giá trị của nó. Nhưng đứa trẻ bên trong tôi chỉ muốn mua ngay bộ Lego Death Star hoặc Lego Millennium Falcon".