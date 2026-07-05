Vì sao cùng ghi 7 bàn ở World Cup nhưng Mbappe lại xếp trên Messi?

Cuộc đua "Chiếc giày vàng" World Cup trở nên căng thẳng khi Mbappe và Messi cùng có 7 bàn thắng.

Sáng ngày 5/7, Mbappe đã thực hiện thành công quả phạt đền duy nhất, giúp đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Bàn thắng quý giá này không chỉ đưa "Gà trống Gaulois" đi tiếp mà còn giúp tiền đạo sinh năm 1998 cán mốc 7 pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu ghi nhận một cầu thủ chạm mốc 7 bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Với thành tích này, Mbappe đã chính thức vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" (Vua phá lưới) World Cup 2026. Dù đang có cùng 7 bàn thắng như siêu sao Lionel Messi của Argentina, tiền đạo người Pháp vẫn được xếp ở vị trí cao hơn nhờ các quy định ngặt nghèo về chỉ số phụ do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng.

Messi và Mbappe cùng có 7 bàn thắng (Ảnh: Getty)

Vì sao Mbappe xếp trên?

Theo điều lệ giải đấu, trong trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên sở hữu số bàn thắng ngang nhau, danh hiệu Vua phá lưới sẽ lần lượt được định đoạt bằng hai tiêu chí phụ. Đầu tiên là số đường kiến tạo thành bàn; nếu chỉ số này vẫn cân bằng, ban tổ chức mới xét đến tổng số phút thi đấu trên sân (cầu thủ chơi ít thời gian hơn sẽ chiến thắng).

Xét theo các tiêu chuẩn này, Mbappe đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối trước người đàn anh. Tính đến sau vòng 1/8, ngôi sao của tuyển Pháp đã có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công sau 5 trận đấu. Trong khi đó, dù thi đấu ít hơn 1 trận (4 trận), Lionel Messi vẫn chưa sở hữu bất kỳ pha kiến tạo chính thức nào tại giải đấu năm nay.

Thực tế, Messi"đã suýt có được một đường chuyền thành bàn ở trận đấu gặp Cape Verde tại vòng 1/16, khi quả phạt góc của anh được trung vệ Romero cụ thể hóa bằng một cú đánh đầu tung lưới đối phương. Tuy nhiên, sau khi mổ xẻ băng hình, FIFA xác định bóng đã chạm người trung vệ Borges bên phía Cape Verde trước khi bay vào lưới và tính đó là một bàn phản lưới nhà. Quyết định này đồng nghĩa với việc đường kiến tạo của thủ quân Argentina bị hủy bỏ, khiến anh tạm thời đánh mất lợi thế trong cuộc đua cá nhân.

Hiện tại, cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng kịch tính. Ngay phía sau bộ đôi Mbappe và Messi là hai chân sút thượng hạng Harry Kane (Anh) và Erling Haaland (Na Uy) với cùng 5 pha lập công. Trong khi đó, siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha dù mới có 3 bàn thắng nhưng cũng vừa kịp để lại dấu ấn lớn khi lần đầu tiên ghi bàn tại vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.