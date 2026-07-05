Ronaldo còn bao lâu nữa mới đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp?

Ronaldo chạm mốc 976 bàn, chỉ còn cách kỳ tích 1.000 pha lập công đúng 24 bàn.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh tuổi tác không phải rào cản khi ghi bàn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026. Pha lập công này không chỉ giúp đội nhà tiến gần hơn tới tấm vé vào tứ kết mà còn đưa siêu sao 41 tuổi tiến sát cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Bàn thắng vào lưới Croatia là pha lập công chính thức thứ 976 của Ronaldo ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ nhân 5 Quả bóng vàng chỉ còn 24 bàn thắng nữa là trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức.

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Trước khi tỏa sáng trước Croatia, Ronaldo vừa lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, nâng thành tích lên 975 bàn. Trận đấu đó cũng giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, nối dài thêm bộ sưu tập kỷ lục vốn đã rất đồ sộ.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể và cho thấy khát khao chinh phục những cột mốc mới chưa hề suy giảm. Mỗi lần lập công lúc này đều đưa anh tiến gần hơn tới dấu mốc được xem là "bất khả thi" trong bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, dù ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn không thi đấu trọn vẹn. Đến phút 81, HLV Roberto Martinez quyết định rút đội trưởng khỏi sân để tung Rúben Neves vào thay, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thế trận trong những phút cuối.

Dù không thể ở lại sân đến tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo vẫn hoàn thành nhiệm vụ bằng một bàn thắng quan trọng. Với 976 bàn thắng trong sự nghiệp, hành trình hướng tới cột mốc 1.000 bàn của CR7 giờ chỉ còn cách đúng 24 pha lập công - một con số vẫn đầy thách thức nhưng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại.