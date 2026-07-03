Ronaldo ôm chặt rồi thì thầm điều gì với Modric?

Ronaldo hé lộ cuộc trò chuyện sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha 2-1 Croatia với Modric.

Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa hai người đồng đội cũ tại Real Madrid: Cristiano Ronaldo (41 tuổi) và Luka Modric (40 tuổi).

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng, Ronaldo đã lập tức đi tới ôm chặt và động viên người đồng đội cũ giữa sân đấu.

Phát biểu sau trận đấu, Cristiano Ronaldo dành sự tôn trọng lớn cho Modric:

"Tôi đã chơi bóng cùng anh ấy nhiều năm, chúng tôi gần như bằng tuổi nhau. Modric là một huyền thoại của bóng đá vì anh ấy vẫn chơi rất hay và ở đẳng cấp cao. Tôi đã chúc mừng anh ấy rất nhiều lần về mọi thứ, tôi rất vui được gặp lại anh ấy, tôi chúc Modric mọi điều tốt đẹp nhất trong những năm tiếp theo của sự nghiệp".

Ronaldo và Modric ôm động viên nhau sau trận đấu (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ở trận đấu này, những khoảnh khắc đẹp nhất và sẽ còn được nhớ mãi tại kỳ World Cup này không phải là bàn thắng, mà là cái ôm của tình bạn. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ôm chặt lấy người đồng đội cũ, vỗ về và thì thầm những lời an ủi đầy trân trọng giữa tiếng hò reo của hàng vạn khán giả trên khán đài.

Trận đấu khép lại, Croatia chính thức dừng bước nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu. Trong khi đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới tại vòng 16 đội, mang theo cả tinh thần của những người cận vệ già cuối cùng của thế hệ bóng đá đương đại.