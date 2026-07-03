Cảm ơn và tạm biệt huyền thoại - Luka Modric!

Luka Modric khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại.

Sáng nay, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên thảm cỏ Toronto, cả thế giới bóng đá như lặng đi trước một sự thật nghiệt ngã của thời gian. Có lẽ, chúng ta vừa chứng kiến những bước chạy cuối cùng của Luka Modric tại một kỳ World Cup. Thất bại sát nút 1-2 của Croatia trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 World Cup 2026 như một chương cuối, lời giã từ nghẹn ngào của một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới: Luka Modric.

Ở tuổi 40, Modric vẫn ở đó, mang băng thủ quân, miệt mài chiến đấu suốt hơn 100 phút như một gã trai mươi tuổi. Anh chạy, anh tranh chấp, anh vá víu từng khoảng trống và dùng bộ não thiên tài để thắp lên hy vọng cho Croatia đến tận giây cuối cùng. Khi mọi thứ khép lại, người đàn ông nhỏ nhắn ấy đứng lặng người, đôi mắt rưng rưng nhưng không khóc. Cái ôm siết chặt đầy đồng cảm từ người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo như một sự sang tay của những huyền thoại.

Lời chào tạm biệt của Ronaldo dành cho Modric (Ảnh: FIFA)

Sự nghiệp vĩ đạo của Modric

Nhìn lại hành trình hai mươi năm, những gì Modric làm được cho Croatia – một quốc gia với vỏn vẹn gần 4 triệu dân không khác gì một câu chuyện cổ tích viết bằng mồ hôi và máu. Ngay tại giải đấu này, anh đã chính thức cán mốc 201 trận đấu vĩ đại cùng 29 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. 201 lần ra sân là 201 lần anh chiến đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng của cuộc đời.

Chính lòng quả cảm và đôi chân ma thuật ấy đã kéo cả một thế hệ Croatia làm nên những điều không tưởng. Nhìn lại lịch sử, Croatia đã giành ngôi vị Á quân World Cup 2018 kiên cường, tấm Huy chương Đồng World Cup 2022 quả cảm, và danh hiệu Á quân Nations League 2023. Từ một cậu bé sinh ra trong nghèo khó, Modric đã bước lên đỉnh thế giới với danh hiệu Quả bóng Vàng 2018. Ngay cả ở vũ điệu hoàng hôn tại World Cup 2026, anh vẫn kịp để lại một nét vẽ thiên tài khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu có kiến tạo thành bàn.

Có lẽ, từ giờ sân khấu World Cup sẽ không còn những bước chạy dài thanh thoát của người đội trưởng Croatia. Người hâm mộ sẽ nhớ da diết dáng người nhỏ nhắn nhưng mang trái tim của một gã khổng lồ, nhớ những đường vẩy má ngoài chính xác đến từng milimet đã trở thành di sản. Modric khép lại sự nghiệp quốc tế, đó là nỗi hoài niệm khắc khoải trong lòng những ai yêu thứ bóng đá lãng mạn và thuần khiết.

Modric tạm biệt sân khấu World Cup bằng chặng đường rực rỡ (Ảnh: BR Football)

Những cảm xúc nghẹn ngào của người đội trưởng Croatia (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

World Cup 2026 đã khép lại với Modric bằng một cái kết không trọn vẹn, một cái kết mang theo quá nhiều sự tiếc nuối và nghiệt ngã. Nhưng bóng đá là như vậy, nó vốn dĩ chẳng bao giờ hoàn hảo. Dù bảng tỷ số có dừng lại ở kết quả buồn, thì dòng chảy của thời gian cũng chẳng thể nào xóa nhòa được vị thế vĩ đại của anh. Anh là một tiền vệ tài hoa, một người nghệ sĩ thực thụ trên thảm cỏ xanh.

Khi những bước chạy cuối cùng dừng lại, Modric lặng lẽ bước rời sân. Trên gương mặt in hằn dấu vết của tuổi tác và sự mệt mỏi, anh nở một nụ cười nhẹ đầy xót xa. Nụ cười ấy hòa cùng những tràng pháo tay như sấm dậy vang lên từ bốn phía khán đài Toronto. Modric, anh thực sự không cần một chiếc cúp vàng thế giới để chứng minh mình vĩ đại. Hành trình World Cup của anh đã kết thúc ở đây, nhưng tình yêu mà người hâm mộ dành cho Modric thì còn mãi.

Cảm ơn anh vì tất cả, Luka Modric!