Ronaldo lẩm bẩm điều gì trước khi sút thành công quả 11m?

Xôn xao Ronaldo "đọc thần chú" tiếng Ả Rập trước quả phạt đền sinh tử tại World Cup 2026.

Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026. Bên cạnh ý nghĩa định đoạt tấm vé đi tiếp, khoảnh khắc CR7 chuẩn bị thực hiện quả phạt đền ở phút 68 đang trở thành chủ đề bàn tán bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo The Sun, dưới áp lực nghẹt thở khi đội nhà đang bị dẫn trước, ống kính truyền hình đã quay cận cảnh tiền đạo 41 tuổi liên tục lẩm nhẩm một câu để tự trấn an bản thân. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, hàng triệu người hâm mộ — đặc biệt là cộng đồng mạng tại Trung Đông đã tinh mắt phát hiện khẩu hình miệng của siêu sao người Bồ Đào Nha trùng khớp với từ "Bismillah" (trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "Nhân danh Thượng đế/Thần Allah).

Khoảnh khắc Ronaldo lẩm bẩm trong miệng trước khi sút penalty (Ảnh: CMH)

Đây là từ thường được người theo đạo Hồi phát ngôn trước khi bắt đầu bất kỳ hành động nào với mong muốn tìm kiếm sự may mắn và bình an. Nhiều ý nghĩa cho rằng, việc Ronaldo sử dụng cụm từ này là tầm ảnh hưởng văn hóa sâu sắc sau hơn 3 năm anh sinh sống và thi đấu tại Saudi Arabia trong màu áo câu lạc bộ Al-Nassr. Sự thành kính trong khoảnh khắc "tâm linh" ấy dường như đã được đền đáp khi cú dứt điểm sau đó của anh hoàn toàn đánh lừa thủ môn Croatia, quân bình tỷ số 1-1 và mở ra cuộc lội ngược dòng cho "Selecao châu Âu".

Ronaldo ghi bàn (Ảnh: Getty)

Bàn thắng từ chấm 11m này không chỉ mang giá trị giải tỏa thế trận mà còn giúp Cristiano Ronaldo chính thức phá bỏ "lời nguyền" lớn nhất sự nghiệp. Đây là pha lập công đầu tiên của anh tại vòng loại trực tiếp (knock-out) của một kỳ World Cup. Khát vọng và cái duyên ghi bàn của CR7 tiếp tục được truyền lửa cho các đồng đội, giúp Gonçalo Ramos hoàn tất chiến thắng 2-1 ở phút 90, chính thức tiễn nhà á quân World Cup 2018 về nước.