Xúc động: Ronaldo mặc áo của Diogo Jota ăn mừng chiến thắng, tròn 1 năm cầu thủ Bồ Đào Nha qua đời thương tâm

Giữa niềm vui vỡ òa, tâm điểm của sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía Cristiano Ronaldo. Thay vì ăn mừng theo cách thông thường, siêu sao 41 tuổi đã tiến về khu vực kỹ thuật, lấy chiếc áo đấu số 21 của người đồng đội quá cố Diogo Jota để khoác lên mình