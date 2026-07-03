Xúc động: Ronaldo mặc áo của Diogo Jota ăn mừng chiến thắng, tròn 1 năm cầu thủ Bồ Đào Nha qua đời thương tâm

Những khoảnh khắc đầy xúc động sau trận đấu Bồ Đào Nha thắng 2-1 Croatia sáng ngày 3/7.
Bồ Đào Nha đã có màn lội ngược dòng nghẹt thở 2-1 trước Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu khép lại sau 90 phút + 19 phút bù giờ, VAR 3 lần từ chối bàn thắng và ấn định chiến thắng cuối cùng cho Bồ Đào Nha
Ronaldo không chỉ ghi bàn trên chấm 11m, góp công giành tấm vé đi tiếp cho Bồ Đào Nha, mà còn để lại khoảnh khắc đầy ấn tượng khi có hành động đặc biệt tri ân cố tiền đạo Diogo Jota
Giữa niềm vui vỡ òa, tâm điểm của sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía Cristiano Ronaldo. Thay vì ăn mừng theo cách thông thường, siêu sao 41 tuổi đã tiến về khu vực kỹ thuật, lấy chiếc áo đấu số 21 của người đồng đội quá cố Diogo Jota để khoác lên mình
Hành động chỉ tay lên trời của Ronaldo. Đáng chú ý, như một định mệnh bàn thắng đầu tiên và cuối cùng của Jota trước khi qua đời cũng là vào lưới Croatia
Chiếc áo số 21 mà Jota từng mặc, ngày này 1 năm trước cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi cầu thủ của Bồ Đào Nha tai nạn qua đời
Trong hành trình tại World Cup, các cầu thủ Bồ Đào Nha còn đeo trên tay chiếc vòng có tên Jota như để tri ân và nhớ về cầu thủ từng cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha
Ở chiều ngược lại, Croatia dừng bước ở vòng 1/16. Đây có lẽ cũng là sân khấu lớn cuối cùng của Modric
Ronaldo và Modric ôm lấy nhau, dành cho nhau cử chỉ tình cảm sau trận đấu
Một trận đấu quá khắc nghiệt và kịch tính. Croatia ghi bàn những phút bù giờ cuối cùng, tưởng chừng như trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ nhưng trọng tài đã báo việt vị và bàn thắng không được công nhận
Các cầu thủ Croatia đã đổ gục
Một trận đấu mà Croatia đã thi đấu kiên cường