Bóng đá có thể sẽ không bao giờ chứng kiến thêm một cuộc cạnh tranh vĩ đại nào như Messi và Ronaldo

Điều khiến Messi và Ronaldo trở thành cặp kỳ phùng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out, những cuộc tranh luận về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo một lần nữa trở nên sôi động. Trong bối cảnh cả hai vẫn đang dẫn dắt Argentina và Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu vô địch, huyền thoại bóng đá Đức Oliver Kahn đã đưa ra nhận định đáng chú ý: bóng đá thế giới có lẽ sẽ không bao giờ được chứng kiến thêm một cuộc cạnh tranh nào giống như giữa hai siêu sao này.

Chia sẻ trên Zee5, cựu thủ môn Bayern Munich cho rằng điều làm nên sự đặc biệt của Messi và Ronaldo không nằm ở những màn đấu khẩu ngoài sân cỏ, mà ở cách họ không ngừng thúc đẩy nhau bằng chính màn trình diễn trên sân.

"Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thúc đẩy lẫn nhau trong gần hai thập kỷ và thật phi thường khi chứng kiến đẳng cấp bóng đá mà họ vẫn thể hiện. Cuộc cạnh tranh của họ chưa bao giờ dựa trên lời nói, mà dựa trên màn trình diễn. Mỗi mùa giải, họ đều khiến đối phương phải trở nên tốt hơn."

Oliver Kahn tin rằng đây là một cuộc cạnh tranh hiếm có trong lịch sử bóng đá. "Có thể bóng đá sẽ không bao giờ chứng kiến thêm một cuộc cạnh tranh nào đạt đến mức độ ổn định và xuất sắc như vậy".

Ảnh: Getty, AFP

Trong gần 20 năm, Messi và Ronaldo liên tục thay nhau chinh phục những danh hiệu lớn, phá vỡ hàng loạt kỷ lục cá nhân lẫn tập thể. Đặc biệt, quãng thời gian cả hai cùng thi đấu tại La Liga trong màu áo Barcelona và Real Madrid đã tạo nên một trong những chương huy hoàng nhất của bóng đá hiện đại, khi mỗi trận El Clasico đều được xem như cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Dù hiện tại đã thi đấu ở những giải đấu khác nhau, Messi và Ronaldo vẫn là tâm điểm của World Cup 2026. Hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha chỉ có thể gặp nhau nếu cùng góp mặt ở trận chung kết, càng khiến người hâm mộ chờ đợi khả năng chứng kiến màn đối đầu cuối cùng giữa hai huyền thoại.

Messi đang có phong độ ấn tượng khi ghi 6 bàn tại World Cup 2026, nâng tổng số pha lập công của anh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 19, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Nhà vô địch thế giới cũng đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu cùng Argentina.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo đã có 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong đó có 2 pha lập công ở giải đấu năm nay để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại World Cup. Với CR7, chức vô địch thế giới vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Ngoài cuộc đua tại World Cup, cả hai cũng đang hướng tới một cột mốc đặc biệt khác. Ronaldo hiện sở hữu 974 bàn thắng trong sự nghiệp, còn Messi có 916 bàn. Cuộc đua chạm mốc 1.000 bàn được xem là chương cuối trong màn cạnh tranh đã làm thay đổi lịch sử bóng đá suốt hơn hai thập kỷ.

Theo Oliver Kahn, chính sự bền bỉ, ổn định và khát khao chinh phục của Messi lẫn Ronaldo mới là điều khiến cuộc cạnh tranh này trở nên bất tử. Dù những tài năng mới liên tục xuất hiện, cựu thủ môn người Đức tin rằng sẽ rất khó để bóng đá thế giới một lần nữa chứng kiến hai siêu sao cùng duy trì đỉnh cao và thúc đẩy nhau trong thời gian dài như vậy.