6h00 ngày 3/7 Bồ Đào Nha đấu Croatia: Màn đối đầu đặc biệt của Ronaldo và Luka Modric, chờ trận cầu bùng nổ

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Croatia lúc 6h00 ngày 3/7 thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Vòng 1/16 World Cup 2026 chuẩn bị chứng kiến một trong những cuộc đối đầu duyên nợ và cân não nhất giữa hai thế lực bóng đá châu Âu: Bồ Đào Nha và Croatia. Diễn ra vào lúc 06h00 ngày 3/7 trên sân vận động BMO Field, màn thư hùng này không chỉ là tấm vé đi tiếp vào tứ kết, mà còn là chương tiếp theo trong cuộc chiến khẳng định bản lĩnh của những "lão tướng" vĩ đại.

Ronaldo đối đầu Modric

Nhận định trận đấu

Bước vào vòng knock-out, Bồ Đào Nha mang theo một tâm thế chưa thực sự thanh thoát. Dù sở hữu một trong những bộ khung giàu chiều sâu nhất giải đấu năm nay và duy trì thành tích bất bại ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn chưa đem lại cảm giác của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Ngoại trừ chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đối thủ yếu Uzbekistan, "Selecao châu Âu" đã phải chật vật chia điểm trước CHDC Congo và Colombia. Trong trận đấu với Colombia, họ thậm chí bị lép vế hoàn toàn về thế trận và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa mới có thể giữ sạch lưới.

Điểm tựa lớn nhất của Bồ Đào Nha vẫn nằm ở tuyến giữa, nơi Bruno Fernandes và Vitinha đảm nhiệm vai trò kiểm soát bóng, kết hợp cùng tốc độ của Pedro Neto và Joao Felix để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Dẫu vậy, bài toán hóc búa nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn là làm sao để tối ưu hóa Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, CR7 không còn đủ nền tảng thể lực để duy trì sức ép liên tục, khiến các phương án tiếp cận cầu môn của Bồ Đào Nha đôi khi trở nên dễ bị bắt bài trước những hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Ở bên kia chiến tuyến, Croatia một lần nữa chứng minh vì sao họ luôn được mệnh danh là "ngựa già khó cưỡi" tại các sân chơi lớn. Dù có khởi đầu chệch choạc bằng thất bại trước đội tuyển Anh, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã kịp thời đứng dậy mạnh mẽ để giành vé đi tiếp. Bản lĩnh của tập thể từng giành Á quân World Cup 2018 và hạng Ba năm 2022 chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Croatia. Đại diện Đông Âu không phải không có điểm yếu; hàng thủ của họ đã bộc lộ những khoảng trống lớn khi đối đầu với các cầu thủ giàu tốc độ. Tuy nhiên, sự già dơ và kinh nghiệm của Luka Modric cùng Mateo Kovacic ở khu trung tuyến luôn biết cách kéo trận đấu về nhịp độ chậm rãi theo ý đồ của mình, trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén mang tính quyết định.

Lực lượng hai đội và lịch sử đối đầu

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều may mắn bảo toàn được quân số mạnh nhất cho trận đại chiến này.

Xét về lịch sử đối đầu kể từ năm 2005, Bồ Đào Nha đang chiếm ưu thế vượt trội với 5 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Croatia. Đáng chú ý, cả 6 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội đều khép lại với kịch bản hai bên cùng ghi bàn, và hiệp 1 thường xuyên xuất hiện bàn thắng thắng mở tỷ số. Đây cũng là cặp đấu nổi tiếng với lối chơi chơi tương đối cẩn trọng và ít thẻ phạt.