Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 3/7: Đại chiến Tây Ban Nha - Áo, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chạm trán Croatia

Ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2026 tiếp tục sôi động với 3 trận đấu thuộc vòng 1/16. Tâm điểm là màn so tài giữa Tây Ban Nha và Áo, trong khi Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Croatia ở cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức.

2h00: Tây Ban Nha quyết "vượt chướng ngại" mang tên Áo

Trận đấu mở màn trong ngày sẽ chứng kiến ứng viên vô địch Tây Ban Nha chạm trán Áo. "La Roja" vẫn được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, song Áo cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt sau hành trình vượt qua vòng bảng đầy ấn tượng.

Lamine Yamal được kì vọng sẽ tiếp tục toả sáng đưa Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup 2026 (Ảnh: X)

6h00: Bồ Đào Nha - Croatia: Cuộc chiến của những ông lớn châu Âu

Đây được xem là trận cầu đáng chờ đợi nhất trong ngày. Bồ Đào Nha với dàn sao chất lượng sẽ đối đầu Croatia giàu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn để giành tấm vé vào vòng 1/8.

Ảnh: X

Đặc biệt, Bồ Đào Nha chạm trán Croatia vào lúc nửa đêm theo giờ Bồ Đào Nha, đúng tròn một năm kể từ ngày Diogo Jota qua đời. Trong suốt hành trình tại World Cup năm nay, các cầu thủ Bồ Đào Nha đều đeo một chiếc vòng tay đặc biệt, trên đó khắc tên của chính họ cùng tên của Diogo Jota.

10h00: Thụy Sĩ hướng đến tấm vé đi tiếp

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày, Thụy Sĩ sẽ gặp Algeria. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và sự ổn định, tuy nhiên Algeria đã gây nhiều bất ngờ kể từ đầu giải và chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi trong trận đấu loại trực tiếp này.

Ba trận đấu trong ngày 3/7 sẽ xác định thêm ba cái tên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến khó lường khi các đội đều bước vào giai đoạn không còn cơ hội sửa sai.