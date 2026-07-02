Huyền thoại Henry thán phục: "Tôi sẽ gãy lưng nếu sút như Harry Kane mất"

Henry và Ibrahimović tôn vinh Harry Kane là "anh hùng" của tuyển Anh tại World Cup.

Harry Kane một lần nữa chứng minh giá trị đỉnh cao đúng vào thời điểm đội tuyển Anh cần anh nhất. Cú đúp đầy kịch tính của anh vào lưới CHDC Congo không chỉ cứu rỗi "Tam Sư" mà còn kích hoạt những lời tán dương không ngớt từ hai huyền thoại bóng đá thế giới: Thierry Henry và Zlatan Ibrahimović. Thậm chí, anh còn được phong tặng danh hiệu "Sir Harry Kane" cùng lời khẳng định: Vận mệnh của tuyển Anh tại World Cup lần này phụ thuộc hoàn toàn vào anh.

Sút như Kane, tôi sẽ gãy lưng mất

Chứng kiến siêu phẩm này trong buổi bình luận trên sóng FOX Sports, cựu danh thủ Pháp Thierry Henry đã vô cùng kinh ngạc trước khả năng tạo ra lực sút khủng khiếp của Kane trong bối cảnh thể lực đã suy kiệt. Henry nhấn mạnh rằng việc tung ra một pha dứt điểm như vậy khi cơ thể đã mệt nhoài là điều mà chỉ những cầu thủ thuộc thế giới thượng lưu mới có thể làm được.

Henry đã để lại một trong những phát ngôn ấn tượng nhất giải đấu khi hài hước chia sẻ:

"Nếu là tôi thực hiện cú sút như Kane, tôi sẽ gãy lưng mất".

Đồng thời, huyền thoại của Arsenal cũng trìu mến dành tặng cho thủ quân tuyển Anh một biệt danh mới: "Sir Harry Kane" - cái tên nhanh chóng gây bão trong cộng đồng người hâm mộ.

Henry ngả mũ thán phục Kane (Ảnh: Getty)

Tuyển Anh xoay quanh Kane

Trong khi đó, "gã ngông" Zlatan Ibrahimović lại nhìn nhận vai trò của Kane dưới góc độ chiến thuật và tầm ảnh hưởng lên toàn đội. Tiền đạo người Thụy Điển lập luận rằng toàn bộ hệ thống và lối chơi của tuyển Anh đều xoay quanh Harry Kane, điều khiến anh trở nên không thể thay thế, thậm chí còn hơn cả những siêu sao hàng đầu của các ứng cử viên vô địch khác.

Ibrahimović phân tích: "Argentina có thể dựa vào nhiều nhân tố giật giải bên cạnh Lionel Messi, hay Pháp sở hữu một dàn hào thủ đẳng cấp thế giới xung quanh Kylian Mbappe. Nhưng với tuyển Anh, câu chuyện hoàn toàn khác. Harry Kane là người một tay gánh vác đội bóng qua những thời khắc ngặt nghèo nhất, không chỉ bằng các bàn thắng mà còn bằng tố chất thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng pressing lên mỗi mét vuông trên sân".

Kane là người gánh vác tuyển Anh ở World Cup (Ảnh: Getty)

Với cú đúp này, Kane đã có được 5 bàn thắng tại giải đấu, san bằng cách biệt với Erling Haaland trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chỉ còn kém hai người dẫn đầu là Kylian Mbappe và Lionel Messi đúng 1 bàn.

Dù giành vé vào vòng 1/8, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn lộ rõ những bất ổn về mặt thể lực khi nhiều trụ cột như Declan Rice có dấu hiệu kiệt sức ở cuối trận. Thử thách tiếp theo của "Sir Harry Kane" và các đồng đội sẽ là cuộc chạm trán hứa hẹn đầy cạm bẫy trước một Mexico đang có phong độ bất bại rất cao tại vòng knock-out sắp tới.