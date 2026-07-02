Harry Kane hôn vợ ngọt ngào sau cú đúp siêu phẩm, dàn WAGs tuyển Anh lên đồ nóng bỏng đọ sắc trên khán đài

Dàn WAGs tuyển Anh khoe visual trên khán đài trận Anh thắng kịch tính 2-1 CHDC Congo rạng sáng 2/7.

Bầu không khí World Cup 2026 tại thành phố Atlanta đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi tính chất căng thẳng của vòng loại trực tiếp giữa Anh và CHDC Congo mà còn bởi sự xuất hiện của dàn hậu phương vô cùng hùng hậu.

Đáng chú ý, ngay sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 của tuyển Anh trước CHDC Congo, cầu thủ lập cú đúp Harry Kane đã khiến dân tình rần rần khi hôn vợ trên khán đài. Katie Goodland (vợ của đội trưởng Harry Kane) cùng các con có mặt từ sớm cổ vũ Kane. Khoảnh khắc anh hôn vợ trên khán đài ngay sau khi trận đấu khép lại để thấy vợ con là động lực to lớn để cầu thủ 32 tuổi này toả sáng.

Harr Kane hôn vợ sau trận đấu (Ảnh: PA)

Kane bế con lên ăn mừng (Ảnh: Reuters)

Gia đình Kane tụ họp sau trận khi anh nhận cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh Reuters)

Ngoài ra, dẫn đầu hội chị em năm nay không ai khác chính là Megan Pickford, bà xã của thủ thành số một Jordan Pickford. Được ví như “nữ hoàng” thế hệ mới của dàn WAGs Anh, Megan cùng ba thiên thần nhỏ đã có mặt tại Atlanta sau chuyến tham quan ngắn ngày tại New York. Trước trận đấu, cô nàng còn hài hước chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh chiếc "bánh may mắn" với thông điệp dự báo tuyển Anh sẽ nâng cúp vô địch.

Megan chăm chú theo dõi tận đấu (Ảnh: World Cup 2026 News Pool)

Vợ của Jordan Pickford, Megan, vẫy tay từ khán đài (Ảnh: World Cup 2026 News Pool)

Một gương mặt khác cũng thu hút trọn vẹn ống kính của giới truyền thông là Ashlyn Castro, bạn gái người mẫu nóng bỏng của siêu sao Jude Bellingham. Với lợi thế là người bản địa Mỹ, Castro tỏ ra vô cùng thoải mái và rạng rỡ khi dẫn dắt hội chị em trải nghiệm văn hóa và ẩm thực tại Atlanta. Sự có mặt của cô trên khán đài VIP luôn là tâm điểm chú ý, nhất là khi tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đang là niềm hy vọng số một của người hâm mộ xứ sương mù.

Bạn gái Ashlyn Castro và Jude Bellingham ngồi trên khán đài sau trận (Ảnh: PA)

Bellingham ôm bạn gái sau trận (Ảnh: PA)

Vợ của Ollie Watkins, Ellie, đã mang đến một ít "gà rán may mắn" (Ảnh: IG)