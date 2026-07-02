Harry Kane chói sáng, đập tan lời nguyền 60 năm của tuyển Anh tại World Cup!

Tuyển Anh phá vỡ "lời nguyền" ám ảnh từ năm 1966 tại World Cup nhờ cú đúp của Harry Kane.

Rạng sáng 2/7, đội tuyển Anh đã có chiến thắng 2-1 ngược dòng đầy kịch tính trước CHDC Congo. Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã không chỉ giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội, mà quan trọng hơn, họ đã chính thức đập tan một trong những "lời nguyền" bám đuổi dai dẳng nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

Harry Kane phá bỏ lời nguyền

Suốt sáu thập kỷ qua, một bóng đen vô hình luôn bao trùm lên "Tam Sư" tại các sân chơi lớn. Kể từ sau chiến thắng oanh liệt trước Tây Đức trong trận chung kết năm 1966 để bước lên đỉnh thế giới, đội tuyển Anh chưa từng biết đến cảm giác chiến thắng trong bất kỳ trận đấu World Cup nào một khi đã để đối phương chọc thủng lưới trước. Cái dớp tâm lý đè nặng ấy tưởng chừng lại một lần nữa tái hiện khi CHDC Congo bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7 nhờ pha lập công của Brian Cipenga.

Suốt phần lớn thời gian trận đấu, những bóng áo trắng thi đấu trong sự bế tắc và bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường cùng sự xuất sắc của thủ thành đối phương. Nỗi ám ảnh về một thất bại tủi hổ và kịch bản bị loại sớm hiện rõ mồn một trên gương mặt các cổ động viên Anh.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở hiệp hai khi HLV Thomas Tuchel tung Anthony Gordon vào sân thay cho Marcus Rashford. Sự thay đổi chiến thuật này đã mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công của tuyển Anh. Phút 75, từ quả tạt chính xác của Gordon, thủ quân Harry Kane đã chọn vị trí thông minh, đánh đầu tung lưới CHDC Congo, san bằng tỷ số 1-1 và thắp lại hy vọng cho toàn đội.

Harry Kane xuất thần, đẳng cấp phá bỏ "lời nguyền" (Ảnh: BR Football)

Tinh thần được giải tỏa, "Tam Sư" dồn lên ép sân toàn diện. Và chỉ 11 phút sau, kịch bản cũ lại được lặp lại. Phút 86, sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Gordon và Harry Kane một lần nữa xé toạc hàng thủ đối phương. Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.

Bàn thắng của Harry Kane không chỉ là pha lập công đưa tuyển Anh vào vòng sau để chạm trán Mexico, mà quan trọng hơn, nó đã chính thức chấm dứt 60 năm chịu đựng "lời nguyền" không thể lội ngược dòng của bóng đá Anh tại World Cup. Vượt qua được rào cản lịch sử và tâm lý này, đoàn quân của Thomas Tuchel đang cho thấy một bản lĩnh kiên cường hơn, sẵn sàng thách thức những đỉnh cao phía trước.