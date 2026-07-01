Bùng nổ cảm xúc: Harry Kane lập cú đúp siêu đẳng cứu tuyển Anh thoát thua ngoạn mục, tạo kỳ tích vô tiền khoáng hậu

Kịch tính vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng 2/7: Harry Kane lập cú đúp siêu đẳng, Anh ngược dòng nghẹt thở 2-1 trước CHDC Congo.

Rạng sáng 2/7, đội tuyển Anh đã có một trận đấu nghẹt thở trước CHDC Congo tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trong ngày mà "Tam Sư" bị dẫn trước và gặp bế tắc hoàn toàn, người đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng ngược dòng 2-1.

Harry Kane toả sáng

Trận đấu bắt đầu với một gáo nước lạnh cho tuyển Anh khi CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Bị dẫn bàn, Anh dồn lên tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi vô cùng kỷ luật của đối phương suốt hơn một hiệp đấu.

Giữa thời điểm bế tắc, đẳng cấp của Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc. Phút 75, đón quả tạt chuẩn xác từ Anthony Gordon, Harry Kane chọn vị trí thông minh và tung cú đánh đầu chéo góc hiểm hóc. Thủ môn đối phương dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Harry Kane ăn mừng cảm xúc khi ghi bàn gỡ hoà (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Tiếp đó, đến phút 85, chỉ 11 phút sau, Kane một lần nữa sắm vai người hùng. Từ pha nhả bóng của Gordon ngay sát vòng cấm, dù bị số đông hậu vệ đối phương vây ráp, Kane vẫn bình tĩnh xử lý bóng rồi tung cú dứt điểm như búa bổ vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Loạt ảnh bùng nổ cảm xúc ăn mừng bàn thứ 2 (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Loạt thành tích vô tiền khoáng hậu

Với cú đúp "vàng mười" này, Harry Kane không chỉ chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 pha lập công, mà còn tiếp tục xô đổ những cột mốc lịch sử. Anh hiện đã có 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup và nâng tổng số pha lập công ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO) lên con số 20. Thành tích này giúp Kane áp sát kỷ lục 24 bàn của siêu sao Cristiano Ronaldo trong danh sách các chân sút nam châu Âu vĩ đại nhất ở cấp độ quốc tế.