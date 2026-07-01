Lamine Yamal phát ngôn sốc: "Pháp không có cửa, Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup"

Lamine Yamal trước vòng knock-out World Cup 2026 thể hiện bản lĩnh tuổi 18 và lời khẳng định vị thế của Tây Ban Nha.

Ngôi sao trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal, vừa châm ngòi cho bầu không khí cuồng nhiệt tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026 bằng những tuyên bố đầy bản lĩnh. Không chỉ thể hiện tư duy thực dụng của một nhà chiến thắng, thần đồng 18 tuổi còn thẳng thắn khẳng định Tây Ban Nha không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả á quân thế giới đội tuyển Pháp.

Trải qua giai đoạn vòng bảng đầy thử thách, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona hiện là niềm hy vọng số một của người hâm mộ xứ sở bò tót. Trước thềm vòng knock-out, Yamal đã có những chia sẻ trực diện với truyền thông về mục tiêu, thể trạng và cả vị thế của Tây Ban Nha trên bản đồ bóng đá thế giới lúc này.

Lamine Yamal tự tin cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

"Chơi hay mà bị loại thì chẳng để làm gì"

Dù mới ở độ tuổi đôi mươi, Lamine Yamal đã bộc lộ tư duy vô cùng trưởng thành và thực tế khi nhìn nhận về tính chất khốc liệt của vòng knock-out. Anh khẳng định kết quả của tập thể luôn là ưu tiên tối thượng, vượt lên trên mọi màn trình diễn hoa mỹ cá nhân.

Ngôi sao trẻ thẳng thắn chia sẻ về bài học xương máu từng trải qua: "Tôi đã có rất nhiều trận đấu chơi cực hay trong màu áo Barca, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cay đắng xách va li về nước. Ở những vòng đấu loại trực tiếp như thế này, điều duy nhất quan trọng là chiến thắng".

Để làm rõ hơn quan điểm của mình, anh đặt ra một bài toán thực tế: "Bạn thích chơi một trận cầu bùng nổ rồi bị loại, hay thi đấu lép vế nhưng giành vé đi tiếp? Tất nhiên, kịch bản hoàn hảo nhất là vừa đá đẹp vừa chiến thắng. Nhưng nếu buộc phải chọn, tôi chọn kết quả để đi tiếp".

Mục tiêu của Yamal ra sân là chiến thắng (Ảnh: Getty)

Sẵn sàng cày ải và mục tiêu Cúp vàng

Sự tự tin là thứ chưa bao giờ thiếu trong ADN của thần đồng này. Khi được hỏi về mục tiêu tại kỳ World Cup năm nay, Yamal không ngần ngại khẳng định đích đến duy nhất của anh và các đồng đội là đỉnh cao thế giới: "Mỗi khi bước vào một giải đấu, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ chúng tôi sẽ vô địch. Tại World Cup 2026, niềm tin đó vẫn vẹn nguyên. Tây Ban Nha có đủ năng lực để làm được điều đó".

Về mặt thể trạng, tiền đạo mang áo số 19 khẳng định anh đang ở trạng thái sung mãn nhất sau khi được HLV Luis de la Fuente tính toán thời lượng thi đấu tăng dần ở vòng bảng. Yamal tuyên bố anh hoàn toàn sẵn sàng đá trọn vẹn 90 phút, hoặc thậm chí là 120 phút trong trận chiến sắp tới với đội tuyển Áo.

Trước những áp lực từ truyền thông hay việc bị các cổ động viên đối phương la ó trên khán đài, ngôi sao trẻ tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và coi đó là đặc quyền của một ngôi sao:

"Những cầu thủ vĩ đại nhất như Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, hay hiện tại là Vinicius và Mbappe đều từng bị la ó. Nếu họ làm vậy với tôi, điều đó có nghĩa là tôi đang chơi tốt và họ sợ tôi. Tôi coi đó là một phần của bóng đá và sống chung tốt với điều đó".

Yamal sẵn sàng trở thành ngôi sao đối đầu với thử thách (Ảnh: Getty)

Gáo nước lạnh gửi tới người Pháp

Không dừng lại ở việc chuẩn bị tâm lý cho đội nhà, Lamine Yamal còn khiến truyền thông quốc tế "dậy sóng" khi châm ngòi cho cuộc khẩu chiến với đại kình địch Pháp - đối thủ tiềm năng của Tây Ban Nha ở các vòng đấu tới.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu tuyển Pháp có mạnh hơn Tây Ban Nha vào lúc này hay không, tiền đạo 18 tuổi đưa ra câu trả lời đanh thép:

"Không. Họ đã không đánh bại được chúng tôi kể từ Euro. Họ không thể giỏi hơn chúng tôi được. Pháp đang ở một đẳng cấp xuất sắc, sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ họ xếp trên bất kỳ ai. Đối với tôi, không có đội bóng nào xếp trên Tây Ban Nha cả".

Dù thừa nhận Tây Ban Nha chưa có một trận đấu nào thực sự bùng nổ hoàn toàn ở vòng bảng do phải làm quen với nhiều lối đá khác nhau, Yamal vẫn đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ: "Một khi chúng tôi tìm lại được bộ khung và vào guồng, điều chắc chắn sẽ xảy ra ở vòng knock-out, Tây Ban Nha sẽ là một tập thể không thể bị ngăn cản".

Sự trưởng thành vượt bậc cả về tư duy chơi bóng lẫn bản lĩnh tâm lý của Lamine Yamal đang là điểm tựa vững chắc, hứa hẹn biến Tây Ban Nha thành thế lực đáng sợ nhất trong cuộc đua giành chiếc cúp vàng danh giá.