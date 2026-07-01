Tổng thống Cape Verde tuyên bố đanh thép trước trận gặp Argentina: "Chúng tôi sẽ thắng 1-0!"

Tổng thống Cape Verde tự tin đội nhà sẽ hạ gục Argentina tại vòng knock-out World Cup.

Trước thềm cuộc đối đầu lịch sử tại vòng 32 đội World Cup 2026, Tổng thống Cape Verde, ông José Maria Neves, đã khiến dư luận chú ý khi đưa ra dự đoán đội tuyển quốc gia của đảo quốc này sẽ đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra ngày 3/7.

Cape Verde đang là câu chuyện cổ tích lãng mạn nhất tại kỳ World Cup năm nay. Ngay trong lần đầu tiên giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng bị đánh giá là "lót đường" này đã làm nên điều kỳ diệu khi bất bại ở một bảng đấu tử thần. Trận hòa kiên cường 0-0 trước Tây Ban Nha, màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 2-2 với Uruguay và trận hòa không bàn thắng trước Ả Rập Xê Út đã giúp thầy trò huấn luyện viên Bubista lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out.

Phần thưởng cho tinh thần quả cảm của Cape Verde là tấm vé chạm trán gã khổng lồ Argentina – đội bóng sở hữu siêu sao Lionel Messi tại Miami Gardens. Dù chênh lệch về đẳng cấp và danh tiếng giữa hai đội là vô cùng lớn, người đứng đầu nhà nước Cape Verde vẫn dành trọn niềm tin cho các cầu thủ quê nhà.

"Chúng tôi sẽ thắng 1-0", Tổng thống José Maria Neves quả quyết tuyên bố.

Tổng thống Cape Verde tự tin đội nhà sẽ hạ gục Argentina tại vòng knock-out World Cup (Ảnh: Getty)

Không chỉ dừng lại ở một lời tiên tri mang tính khích lệ, ông Neves nhấn mạnh rằng vị thế hiện tại của Cape Verde là hoàn toàn xứng đáng và đội tuyển đang nắm giữ "vận mệnh World Cup" của riêng mình. Sự tự tin bắt nguồn từ lối chơi gắn kết, kỷ luật và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi mà các "Chú cá mập xanh" đã thể hiện suốt vòng bảng.

Dẫu vậy, Tổng thống Cape Verde cũng rất thực tế khi nhìn nhận về hành trình lịch sử này. Ông chia sẻ thêm rằng, bất kể kết quả trận đấu với Argentina có ra sao, đất nước Cape Verde vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào. Đối với đảo quốc nhỏ bé vùng Tây Phi, việc có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp và đối đầu sòng phẳng với nhà đương kim vô địch thế giới đã là một sứ mệnh phi thường được hoàn thành trọn vẹn.