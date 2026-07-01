David Beckham bỏ túi 25 triệu USD nhờ giờ giải lao uống nước gây tranh cãi ở World Cup 2026

Trong khi các quãng nghỉ uống nước tại World Cup 2026 liên tục vấp phải phản ứng từ người hâm mộ, David Beckham lại là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất.

Quy định nghỉ uống nước bắt buộc do FIFA áp dụng tại World Cup 2026 đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất giải đấu. Nhiều cổ động viên cho rằng các quãng nghỉ làm giảm nhịp độ trận đấu và phá vỡ cảm xúc trên khán đài. Tuy nhiên, với các đài truyền hình và những thương hiệu quảng cáo, đây lại là cơ hội để gia tăng thời lượng phát sóng thương mại.

Một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ thay đổi này là David Beckham. Theo truyền thông Brazil, ít nhất tám thương hiệu đang sử dụng hình ảnh của cựu tiền vệ người Anh trong các đoạn quảng cáo phát trên truyền hình Mỹ vào đúng thời điểm các trận đấu tạm dừng để cầu thủ uống nước.

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Nhờ những hợp đồng này, Beckham được cho là thu về khoảng 25 triệu USD, tương đương gần 655 tỷ đồng. Sở dĩ giá trị quảng cáo tăng mạnh là bởi việc bổ sung các quãng nghỉ đã giúp các đài truyền hình có thêm nhiều "khung giờ vàng" để chèn quảng cáo, qua đó nâng cao giá trị thương mại của giải đấu.

Ở tuổi 51, Beckham vẫn là một trong những gương mặt có sức hút hàng đầu trong làng thể thao. Cựu đội trưởng tuyển Anh duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với hàng loạt thương hiệu toàn cầu, trong đó nổi bật là Adidas - đối tác đã ký hợp đồng trọn đời với anh.

Ngoài vai trò đại sứ thương hiệu, Beckham còn xây dựng một đế chế kinh doanh thành công sau khi giải nghệ. Anh là đồng sở hữu CLB Inter Miami tại MLS, đội bóng hiện có Lionel Messi trong đội hình. Bên cạnh đó, Beckham đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thời trang, đồ uống đến truyền thông.

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Theo Forbes, Beckham hiện sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 35.000 tỷ đồng, trở thành một trong những cựu cầu thủ thành công nhất thế giới trên thương trường.

Trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng, Beckham từng có sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ. Anh giành sáu chức vô địch Premier League và một Champions League cùng Manchester United, sau đó khoác áo Real Madrid trong kỷ nguyên "Galacticos" trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu tại LA Galaxy ở Mỹ.

World Cup 2026 vì thế không chỉ mang lại lợi ích cho các đội tuyển và FIFA, mà còn giúp những biểu tượng thương mại như David Beckham tiếp tục gia tăng giá trị thương hiệu của mình.