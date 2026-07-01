Tiết lộ gây sốc: Cầu thủ Đức hèn nhát đùn đẩy không dám sút penalty, bảo sao thua đối thủ nghèo, chiến đấu "chết bỏ" vì sự hi sinh của cha mẹ

Hành trình phi thường của đội bóng lớn lên từ sân đất đỏ, chơi bóng bằng chân trần rồi loại "cỗ xe tăng" Đức bạc nhược ở World Cup 2026.

Thất bại trước Paraguay không chỉ khép lại hành trình của tuyển Đức tại World Cup 2026 mà còn kéo theo những thông tin gây sốc từ phòng thay đồ. Truyền thông Đức cho biết nhiều cầu thủ đã từ chối thực hiện quả luân lưu quyết định, buộc trung vệ Jonathan Tah phải nhận trách nhiệm trong tình thế bất đắc dĩ.

Theo tờ Bild, tuyển Đức rơi vào tình trạng lúng túng khi loạt sút bước sang lượt thứ sáu. Sau khi Manuel Neuer cản phá thành công một quả penalty để níu giữ hy vọng, ban huấn luyện gặp khó trong việc tìm người thực hiện lượt đá tiếp theo. Đội trưởng Joshua Kimmich được cho là đã hai lần đề nghị Leon Goretzka bước lên chấm 11 m. Tuy nhiên, tiền vệ của Bayern Munich đều từ chối. Điều này gây bất ngờ bởi Goretzka từng thực hiện thành công cả ba quả phạt đền trong sự nghiệp trước đó.

Không chỉ Goretzka, các cầu thủ như Nathaniel Brown, Malick Thiaw và Waldemar Anton cũng được cho là không sẵn sàng nhận trách nhiệm ở thời khắc quyết định. Trong bối cảnh không còn lựa chọn, trung vệ Jonathan Tah phải bước lên thực hiện quả đá thứ sáu dù chưa từng sút luân lưu trong một trận đấu chuyên nghiệp trước đó. Áp lực quá lớn khiến cú dứt điểm của anh bay vọt xà ngang, trước khi Jose Canale đánh bại Neuer để đưa Paraguay vào vòng 16 đội.

Thông tin cầu thủ Đức hèn nhát đùn đẩy nhau đá penalty gây sốc truyền thông (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, với sự quả cảm của mình. ĐT Paraguay khiến cả thế giới bất ngờ khi đánh bại Đức trên chấm luân lưu để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026. Nhưng với HLV Gustavo Alfaro, chiến thắng ấy không chỉ đến từ 120 phút trên sân. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Argentina có bài phát biểu đầy cảm xúc về hành trình đưa Paraguay làm nên lịch sử.

"Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng đối thủ của chúng tôi được đào tạo ở những học viện bóng đá tốt nhất châu Âu", Alfaro mở đầu. "Nhưng chúng tôi đến từ vùng đất đỏ. Màu áo Paraguay mang màu của chính mảnh đất ấy - nơi rất nhiều đứa trẻ bắt đầu chơi bóng bằng đôi chân trần".

Theo Alfaro, điều làm nên sức mạnh của Paraguay không nằm ở điều kiện tập luyện hay cơ sở vật chất. Đó là những gia đình chấp nhận hy sinh tất cả để con mình được theo đuổi trái bóng.

"Chúng tôi lớn lên từ sự hy sinh của cha mẹ. Có những người sẵn sàng thiếu thốn, làm việc quần quật chỉ để con có cơ hội tập luyện và theo đuổi giấc mơ. Bởi người cha, người mẹ nào cũng mong con mình có một tương lai tốt đẹp hơn".

Ảnh: Getty

Nhà cầm quân 63 tuổi khẳng định ông không lấy xuất thân để so sánh với tuyển Đức. Alfaro thừa nhận Paraguay luôn mong có được hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất và nguồn lực như nền bóng đá từng bốn lần vô địch thế giới.

"Không phải ngẫu nhiên mà trên ngực áo họ có bốn ngôi sao. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chối bỏ nguồn cội của mình, bởi chính điều đó tạo nên con người chúng tôi và cũng tạo nên đội tuyển Paraguay".

Chiến lược gia người Argentina cho rằng chiến thắng trước Đức là thành quả của lòng tự hào, niềm tin và sự hy sinh. "Nếu phải giải thích chiến thắng này, tôi chỉ có thể nói đó là sự kết hợp của máu, của sự hy sinh và của niềm tin vào điều tưởng như không thể".

Alfaro cũng không giấu được cảm xúc khi nhìn các học trò ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc. "Tôi đã đứng lặng rất lâu để ngắm khán đài. Mắt tôi không đủ để cảm nhận hết bầu không khí và tình yêu mà các cầu thủ dành cho màu cờ sắc áo".

Với Alfaro, đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân. "Không nghi ngờ gì nữa, đây là chiến thắng vĩ đại nhất cuộc đời tôi. Tôi hy vọng đây mới chỉ là khởi đầu, là chiến thắng đầu tiên trong nhiều chiến thắng nữa của Paraguay".

Trong kí ức của khán giả, hình ảnh các tuyển thủ siêu sao của ĐT Đức chần chừ, không dám nhận nhiệm vụ sút penalty trong loạt luân lưu định mệnh, sự kiên cường và quả cảm của Paraguay lại càng nổi bật. Đó là lý do họ xứng đáng đi tiếp ở World Cup 2026.