Neymar bị "ngó lơ" ở Brazil?

HLV Ancelotti làm rõ lý do "bỏ quên" Neymar ở trận thắng nghẹt thở Nhật Bản.

Chiến lược gia Carlo Ancelotti khẳng định việc không tung ngôi sao số 10 vào sân trong chiến thắng kịch tính 2-1 của Brazil trước Nhật Bản thuần túy là vì lý do chiến thuật, bất chấp những hoài nghi từ dư luận.

Trận đấu nghẹt thở tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Brazil và Nhật Bản không chỉ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi màn lội ngược dòng ở những phút bù giờ, mà còn bởi một quyết định nhân sự gây tranh cãi của Huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti khi để Neymar ngồi trọn vẹn 90 phút trên băng ghế dự bị. Ngay sau trận đấu, vị thuyền trưởng của "Vũ công Samba" đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình.

Theo chia sẻ của Ancelotti, ông và Neymar đã có những trao đổi rất rõ ràng trước khi bóng lăn. Kế hoạch ban đầu là sẽ tung tiền đạo này vào sân ở khoảng phút 60 đến 65 nếu Brazil rơi vào thế bế tắc hoặc bị dẫn bàn. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị sẵn kịch bản giữ chân sút sinh năm 1992 làm "vũ khí bí mật" phòng trường hợp hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ, nhất là khi Neymar vừa trở lại sau chấn thương bắp chân và chưa có thể trạng lý tưởng nhất.

Neymar ngồi dự bị cả trận Brazil thắng 2-1 Nhật (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã buộc chiến lược gia người Ý phải thay đổi toan tính. Sau khi Nhật Bản bất ngờ vượt lên dẫn trước trong hiệp một, tiền vệ Casemiro đã kịp thời ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil ở phút 56.

"Sau bàn gỡ của Casemiro, tôi nhận thấy toàn đội bắt đầu kiểm soát tốt thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở. Vào thời điểm đó, việc thay đổi nhân sự hay xáo trộn cấu trúc đội hình đang vận hành trơn tru là không cần thiết," HLV Ancelotti giải thích về quyết định giữ nguyên bộ khung trên sân.

HLV Brazil khẳng định không có vấn đề gì với Neymar (Ảnh: Getty)

Sự kiên nhẫn của nhà cầm quân 67 tuổi đã được đền đáp xứng đáng. Ở phút bù giờ cuối cùng (90+6), Gabriel Martinelli tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, mang về tấm vé đi tiếp quý giá cho đại diện Nam Mỹ ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Chính việc trận đấu khép lại mà không cần tới 30 phút hiệp phụ đã khiến kế hoạch sử dụng Neymar ban đầu bị hủy bỏ. Dù vấp phải không ít hoài nghi từ truyền thông về việc "ngó lơ" ngôi sao lớn nhất đội tuyển, Ancelotti khẳng định mối quan hệ giữa ông và Neymar vẫn rất tốt đẹp, và mọi quyết định đưa ra đều vì lợi ích tối cao của tập thể Selecao trên hành trình chinh phục cúp vàng.