Cunha dằn mặt cầu thủ Nhật Bản dám động đến Neymar: "Giờ thì các bạn đã hiểu thêm một chút về Brazil chưa"

Cunha có phản ứng gắt sau trận Brazil thắng 2-1 Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026. Sau đó anh lại ghi điểm bằng hành động đẹp.

Trận đối đầu nghẹt thở giữa Brazil 2-1 Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 không chỉ cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến phút chót, mà còn để lại một cuộc đấu khẩu nảy lửa từ phòng họp báo ra đến mạng xã hội.

Mồi lửa châm ngòi từ băng ghế dự bị

Trước khi trận đại chiến diễn ra, tiền đạo dự bị của đội tuyển Nhật Bản là Kento Shiogai đã bất ngờ "hâm nóng" bầu không khí bằng một phát ngôn đầy khiêu khích hướng về phía Brazil. Cầu thủ trẻ này thẳng thắn nhận định:

"Brazil từng rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Gần đây tôi không nghe nhiều về họ. Neymar ư? Đó không còn là Neymar của ngày trước nữa".

Phát biểu này đã vô tình chạm tự ái các vũ công Samba. Đội tuyển xứ sở lục lăng im lặng bước vào trận đấu, nhưng họ đã âm thầm chuẩn bị một lời lời đáp trả sức nặng nhất trên sân cỏ.

Thực tế trên sân cho thấy Nhật Bản đã chơi một trận đấu cực kỳ kiên cường và suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, bản lĩnh của ông lớn đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ thứ 6 (90+6'), Gabriel Martinelli đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1, chính thức tiễn Nhật Bản rời giải đấu trong sự nghiệt ngã.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tâm điểm của truyền thông đổ dồn về phía tiền đạo Matheus Cunha bên phía Brazil. Ngôi sao đang khoác áo Manchester United đã bị ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc giơ cao 5 ngón tay ám chỉ 5 chức vô địch World Cup mà Brazil đang sở hữu, đi kèm lời tuyên bố đanh thép: "Chúng tôi có 5 chiếc cúp. Hãy tôn trọng đi".

Cunha giơ 5 ngón tay khẳng định Brazil đã 5 lần vô địch World Cup (Ảnh: Getty)

Hành động của Cunha ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trung lập trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng tiền đạo của Man Utd đã quá ngạo mạn và thiếu tinh thần thể thao.

Tuy nhiên, Cunha không hề "vơ đũa cả nắm" hay ác cảm với toàn bộ đội tuyển Nhật Bản. Thực tế, ngay sau những giây phút bộc phát, anh vẫn thể hiện một cử chỉ rất đẹp khi chủ động tiến đến ôm và an ủi tiền vệ Ao Tanaka bên phía đối phương khi cầu thủ này đang đổ gục vì thất bại.

Mũi dùi công kích của Cunha rõ ràng chỉ nhắm thẳng vào cá nhân Kento Shiogai – người đã mạnh miệng chê bai Brazil trước trận. Trên trang Instagram cá nhân sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 1999 tiếp tục đưa ra quan điểm:

"Không bao giờ tự đặt mình cao hơn bất kỳ ai, nhưng cũng không bao giờ ở dưới bất kỳ ai. Giờ thì các bạn đã hiểu thêm một chút về chúng tôi rồi nhé!".

Cunha đăng tải trạng thái: "Không bao giờ tự đặt mình cao hơn bất kỳ ai, nhưng cũng không bao giờ ở dưới bất kỳ ai. Giờ thì các bạn đã hiểu thêm một chút về chúng tôi rồi nhé!"

Cunha vẫn ghi điểm sau đó vì động viên cầu thủ Nhật Bản (Ảnh: BR Football)