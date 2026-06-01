Cầu thủ Nhật Bản bật khóc, đổ gục xuống sân khi gục ngã 1-2 trước Brazil phút bù giờ

Dù thi đấu quả cảm nhưng Nhật Bản vẫn phải chịu thua 1-2 Brazil trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 30/6.
Trận đối đầu giữa Nhật Bản và Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã khép lại bằng một kịch bản nghiệt ngã và đầy cảm xúc sáng 30/6
Dù đã chơi một trận đấu quả cảm và dẫn trước đối thủ, đại diện châu Á vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đẳng cấp của Brazil
Nhật Bản có bàn mở tỉ số phút 29 nhưng đã không giữ được lợi thế để Brazil ngược dòng. Phút 90+5, từ đường chuyền tinh tế của Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli băng xuống dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Selecao
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Nhật Bản đổ gục xuống sân
Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi khi họ chỉ cách hiệp phụ đúng vài chục giây ngắn ngủi
Ngược lại, các ngôi sao Brazil ăn mừng cuồng nhiệt với tấm vé bước tiếp vào vòng 16 đội
Đó là khoảnh khắc nghiệt ngã của bóng đá
Dù phải dừng bước, đội tuyển Nhật Bản vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Họ đã cống hiến một trận đấu sòng phẳng, kiên cường và nhận được sự tôn trọng lớn từ người hâm mộ bóng đá toàn cầu
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Những giọt nước mắt đã rơi, lại thêm một lần nữa Nhật Bản chưa thể vượt qua được vòng knock-out
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Dù vậy, đây là giải đấu mà Nhật Bản đã chơi rất quả cảm
Ảnh: Getty