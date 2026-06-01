Cầu thủ Nhật Bản bật khóc, đổ gục xuống sân khi gục ngã 1-2 trước Brazil phút bù giờ

Dù phải dừng bước, đội tuyển Nhật Bản vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Họ đã cống hiến một trận đấu sòng phẳng, kiên cường và nhận được sự tôn trọng lớn từ người hâm mộ bóng đá toàn cầu