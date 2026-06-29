Brazil ngược dòng nghẹt thở 2-1, Nhật Bản lại thua ở vòng knock-out đầy nghiệt ngã

Trận đấu giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 0h00 ngày 30/6 kết thúc với tỉ số 2-1.

Đội tuyển Brazil giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu diễn ra lúc 0h00 ngày 30/6, để giành quyền vào vòng 1/18 World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu

Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Brazil đang là đội bóng kiểm soát bóng. Bruno có cú sút về phía khung thành Nhật Bản nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 4: Nguy hiểm! Vinicius xâm nhập vòng cấm nhưng rất nhanh thủ môn Nhật Bản đã xuất hiện đấm bóng lên giải nguy.

Phút 10: Cơ hội! Từ một tình huống bóng bật ra ngay rìa vòng cấm, Bruno (Brazil) trong tư thế hoàn toàn trống trải đã tung cú dứt điểm quyết đoán bằng một chạm. Đáng tiếc là cú sút căng của anh lại vô tình đi trúng ngay người một đồng đội, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi cho Brazil.

Phút 14: Nhật Bản được hưởng quả đá phạt! Trọng tài cho Nhật Bản đá phạt sau tình huống Casemiro phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, Daichi đã sút ra ngoài.

Phút 20: Brazil! Vinicius Junior thực hiện một quả tạt bóng đầy ý đồ vào trong, nhưng các hậu vệ Nhật Bản đã chơi tập trung và kịp thời bọc lót để giải nguy ngay trước tầm băng vào của các tiền đạo Brazil.

Phút 29: VÀOOO! 0-1 Cho Nhật Bản! Một khoảnh khắc thiên tài của Kaishu Sano! Tiền vệ mang áo số 21 có pha đi bóng đầy lắt léo, tự tin len lỏi qua một rừng hậu vệ áo vàng trước khi tung cú nã đại bác hiểm hóc từ rìa vòng cấm. Bóng đi chìm và găm thẳng vào góc thấp bên trái khung thành không cho thủ thành Alisson bất kỳ cơ hội nào để cản phá!

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Phút 35: Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ của Brazil! Vinicius có pha đi bóng đầy tốc độ để đâm thẳng vào vòng cấm. Dù mắt vẫn đổ dồn về khung thành và tung cú sút quyết đoán vào góc gần, anh vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Zion Suzuki.

Phút 38: Vẫn là một pha hãm thành của các vũ công Samba! Cunha tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú nã đại bác tầm thấp từ cự ly xa. Bóng đi căng và hướng thẳng vào chính giữa khung thành, nhưng thủ môn Suzuki một lần nữa cho thấy sự tập trung cao độ với pha đổ người và ôm gọn trái bóng cực kỳ an toàn.

Phút 40: Trận đấu có 5 phút bù giờ.

Phút 40+3: Junya Ito treo bóng đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã chơi tập trung và giải nguy kịp thời trước khi bóng tìm đến các cầu thủ Nhật Bản.

Hết hiệp 1: Brazil 0-1 Nhật Bản

Hiệp 2 bắt đầu!

Phút 46: Vinicius Junior nỗ lực căng ngang vào vòng cấm từ cánh, nhưng quỹ đạo bóng lại đi quá sâu. Thủ thành Zion Suzuki dễ dàng làm chủ tình hình và ôm gọn trái bóng.

Phút 51: Quả treo bóng vào vòng cấm của Gabriel (Brazil) không tìm đến được vị trí của đồng đội khi hàng phòng ngự đối phương đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút 52: Cơ hội nguy hiểm! Bruno bật nhảy đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Bóng đi cao và hướng thẳng vào khung thành, nhưng Zion Suzuki đã phản xạ tuyệt vời để đấm bóng chịu phạt góc.

Phút 56: VÀOOO! Tỷ số được cân bằng 1-1! Casemiro tỏa sáng đúng lúc với một cú đánh đầu vô cùng đẳng cấp, xé lưới đối phương và đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Brazil.

Phút 59: Quá đáng tiếc cho Brazil! Tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Vinicius tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp bên phải. Tuy nhiên, thủ thành Zion Suzuki đã có một pha đổ người xuất thần.

Phút 64: Nguy hiểm! Ayase Ueda dứt điểm ngay vòng cấm địa, bóng đi chìm và hướng thẳng vào chính giữa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Alisson đã phản xạ kịp thời để chặn đứng cú sút.

Phút 67: Brazil gia tăng sức ép! Nỗ lực tạt bóng tầm cao của Rayan (Brazil) hướng vào khu vực cấm địa đã không thể vượt qua được bức tường phòng ngự của đối phương.

Phút 72: Trận đấu đang nóng lên! Gabriel Martinelli có tình huống tranh chấp trên mức cần thiết với cầu thủ đối phương. Trọng tài chính Maurizio Mariani ở ngay gần đó và lập tức cắt còi thổi phạt tiền đạo người Brazil.

Phút 74: Cơ hội cho Rayan! Anh bật cao đón đường chuyền tầm cao trong vòng cấm, nhưng hậu vệ đối phương đã áp sát cực nhanh để phá bóng chịu phạt góc ngay trước khi tiền đạo Brazil kịp dứt điểm.

Phút 81: Brazil đang ép sân hoàn toàn! Nhật Bản phải lùi về sâu phòng ngự.

Phút 86: Brazil được hưởng quả phạt góc! Rayan là người thực hiện pha treo bóng vào trung lộ. Tiếc là đường chuyền tầm cao này lại tìm đúng vị trí của một hậu vệ đối phương và bóng ngay lập tức bị phá ra an toàn.

Phút 90: Trận đấu có 6 phút bù giờ.

Phút 90+5: VÀOOOO! 2-1 cho Brazil. Bruno có cơ hội dứt điểm ngon ăn nhưng anh đã chơi đầy đồng đội khi tung đường chuyền dọn cỗ. Gabriel Martinelli băng vào tiếp ứng, tung cú sút hiểm hóc găm bóng dội mép trong cột dọc bên phải rồi bay thẳng vào lưới. Brazil vươn lên dẫn trước 2-1 ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên!

Ảnh: Getty

Kết thúc trận đấu: Đội tuyển Brazil bị Nhật Bản dẫn trước nhưng đã ngược dòng nghẹt thở giành chiến thắng 2-1 để vào vòng 1/18 World Cup 2026.

Đội hình xuất phát Brazil vs Nhật Bản:

Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius

Nhật Bản: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, H.Ito, Ritsu Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J.Ito, Maeda, Ueda

Cầu thủ hai đội có mặt tại sân vận động NRG:

Neymar dự bị trong trận đấu này (Ảnh: Getty)

Không khí CĐV 1,5 tiếng trước trận đấu:

Ảnh: Getty

Rạng sáng ngày 30/6 (giờ Việt Nam), sân vận động NRG tại Houston (Mỹ) sẽ trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá khi Brazil chạm trán Nhật Bản trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa nhà cựu vương thế giới và "vua tạo bất ngờ" của bóng đá châu Á.

Nhận định trận đấu

Bước vào vòng knock-out đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Brazil mang đến giải đấu một bộ mặt tương đối ổn định dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti. Đứng đầu bảng C với 2 trận thắng, 1 trận hoà, Brazil cho thấy sự thong dong nhưng đầy thực dụng. Những chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland khẳng định sức mạnh hỏa lực đáng gờm của đội bóng xứ Samba, ngay cả khi ngôi sao số một Neymar chưa cần bung hết sức và chủ yếu đóng vai trò dự bị chiến lược.

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản bước vào vòng 32 đội với tư cách nhì bảng F cùng thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa). Lối chơi pressing tầm cao, kỷ luật thép cùng nền tảng thể lực sung mãn đã biến đoàn quân áo lam thành một khối gắn kết khó bị đánh bại. Việc ghi tới 7 bàn thắng tại vòng bảng là lời khẳng định đanh thép rằng "Samurai Xanh" không đến Mỹ để chơi phòng ngự tiêu cực, họ sẵn sàng sòng phẳng với bất kỳ thế lực nào.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đang đứng hoàn toàn về phía đại diện Nam Mỹ. Trong 14 lần đối đầu trước đây, Brazil áp đảo tuyệt đối với 11 chiến thắng. Tuy nhiên, bài học xương máu từ trận thua ngược 2-3 trong trận giao hữu hồi tháng 10/2025 vẫn còn nguyên giá trị. Nhật Bản đã chứng minh họ không còn e sợ cái bóng của những "vũ công Samba", và một khi Brazil bộc lộ sự chủ quan, cái giá phải trả sẽ là cực đắt.

Bước vào trận tử chiến này, cả hai vị chiến lược gia đều phải đối mặt với những bài toán nhân sự đau đầu do cơn bão chấn thương. Bên phía Brazil, sự vắng mặt của Raphinha bên hành lang cánh sẽ giảm bớt tính đột biến trong lối chơi, buộc HLV Ancelotti phải đặt niềm tin vào tài năng trẻ Rayan bên cạnh những Vinícius Júnior hay Cunha. Trong khi đó, tổn thất của Nhật Bản là nghiêm trọng hơn rất nhiều khi cả hai nhạc trưởng Takefusa Kubo và thủ lĩnh tuyến giữa Wataru Endo đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Sự thiếu vắng này buộc HLV Hajime Moriyasu phải trông cậy vào tài điều tiết của Kamada và tốc độ của Maeda ở tuyến trên để tìm kiếm cơ hội phản công.